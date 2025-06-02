Операція СБУ "Павутина": у РФ розшукують уродженців України, — ЗМІ

Орієнтування на 37-річного Артема Тимофєєва спочатку опублікувала, а потім видалила адміністрація міста Усть-Кут. Але новина встигла розійтися соцмережами та росЗМІ. Нібито саме Тимофєєву належали фури, з яких запускали дрони по військових аеродромах РФ.

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Про це пише Telegram-канал Baza.

Влада Усть-Кута, Іркутська область, повідомила про розшук 37-річного Артема Тимофєєва, який може бути причетний до масової атаки безпілотників по військових об'єктах 1 червня. Наразі повідомлення на офіційній сторінці адміністрації Усть-Кута у Вконтакте видалено.

Фото Артема Тимофєєва, опубліковане адміністрацією Усть-Кута Фото: скриншот

Однак його встигли процитувати низка росЗМІ, зокрема URA.RU.

У повідомленні йдеться, що "правоохоронними органами розшукується Тимофєєв Артем Валерійович, 08(06).12.1987 року народження, уродженець міста Донецьк. Його підозрюють у причетності до атаки БПЛА військового аеродрому "Біла".

Однак Baza зазначає, що Артем Тимофєєв, за словами джерел, народився в Житомирі, потім якийсь час жив у Києві. Кілька років тому він переїхав до Челябінської області. Більшість його родичів, а також він сам були зареєстровані в Міассі.

У жовтні 2024 року Тимофєєв відкрив ІП із вантажоперевезень. У грудні він придбав кілька автомобілів. Саме за допомогою цих автомобілів 1 червня і були організовані атаки на військові об'єкти. Джерела стверджують, що орієнтування на Тимофєєва направлено в усі відділи МВС.

Один із водіїв розповів слідчим, що Тимофєєв отримав замовлення від підприємця з Мурманської області на доставку чотирьох каркасних будинків із Челябінська в Кольський район Мурманської області. За словами водія, під час руху з ним телефоном зв'язувався невідомий і давав вказівки, де і в який час потрібно зупинятися. Останньою зупинкою була заправка "Роснефть" неподалік від військового аеродрому в Мурманській області, звідки були запущені дрони.

Атака дронів на російські аеродроми 1 червня

Водночас пропагандистський Telegram-канал Mash стверджує, що Артем Тимофєєв "діджей, музикант і великий фанат українських гуртів", а також володів брендом одягу і був учасником Революції гідності.

Також росЗМІ стверджують, що українцям належав склад у Челябінську, на якому і збирали дрони для відправки до військових аеродромів РФ. Вони отримали російське громадянство кілька років тому: допомогла наявність родичів у Росії.

"Челябінськ вони покинули за кілька днів до того, як безпілотники, що стартували з фур, атакували бази стратегічної авіації Росії", — уточнив співрозмовник у правоохоронних органах.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк розповів про результати операції "Павутина". Генерал-лейтенант розповів, що уражено було 41 літак, серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість пошкодженої авіації — понад 7 мільярдів доларів.

А керівник ЦПД Андрій Коваленко поінформував про знищення 13 літаків РФ унаслідок спецоперації "Павутина" 1 червня.