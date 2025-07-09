Операция "Китайская паутина": КНР собирается атаковать США, вдохновившись СБУ, — СМИ
Оказалось, что связанные с Китаем компании скупают земли в опасной близости от ключевых военных баз США. И эксперты беспокоятся, что в определенный момент КНР может атаковать беспилотниками, как это уже сделала Украина в России.
Предупреждение прозвучало на фоне волны инновационных военных тактик, продемонстрированных в последние месяцы, включая атаки украинских беспилотников на российские военные объекты за сотни километров от линии фронта и дерзкие диверсионные рейды Израиля на иранские ядерные объекты, пишет Daily Mail.
Теперь эксперты говорят, что территория США может оказаться уязвимой для такого же типа атаки — непредсказуемого и разрушительного удара с использованием спецназа и беспилотников, — который может быть нанесен с контролируемых Китаем объектов прямо у под носом у американских военных.
Компании, имеющие связи с Пекином, без лишнего шума приобрели участки сельскохозяйственных угодий, шахт и других объектов в таких штатах, как Северная Дакота, Техас и Флорида. Некоторые из них находятся рядом с базами ВВС и армии, где хранится сверхсекретное военное оборудование.
В одном из случаев китайский конгломерат Fufeng Group приобрел 370 акров в Гранд-Форксе, Северная Дакота, в 2022 году. Земля находилась рядом с базой ВВС США, ориентированной на разведку. Чиновники заблокировали сделку только после общественного возмущения.
Последним примером, который встревожил Пентагон, ястребов национальной безопасности, стала готовящаяся к скорому завершению сделка по крупному медному руднику в 60 милях к востоку от Финикса, недалеко от ключевых военных и гражданских объектов инфраструктуры. Сделка была заключена с многонациональной компанией с китайскими государственными инвесторами.
"После операции Украины с использованием беспилотников в России и операции Израиля в Иране очевидно, что враги Америки попытаются повторить эту схему на нашей земле. Становится все более опасно позволять китайским компаниям и частным лицам владеть землей, особенно вблизи наших военных баз и критически важной инфраструктуры ", — заявил Габриэль Норонья, бывший советник Госдепартамента и президент Polaris National Security .
Другие отмечают, что, хотя США и Китай являются конкурентами, любые разногласия можно решать дипломатическим путем. В этом ключе две страны в пятницу объявили, что они решили проблемы, связанные с поставками редкоземельных минералов и магнитов.
Однако по словам Нороньи, у Китая уже есть группы спецназа и беспилотников, спрятанные в грузовых отсеках на территории США, готовые нанести удар по чему угодно — от военной базы до склада оружия, ретранслятора связи или военного исследовательского центра.
Он считает, что КНР скупает землю, чтобы иметь возможность собирать разведданные и закладывать основу для подобных операций в будущем — обнаружение китайской группы коммандос на территории США само по себе спровоцировало бы кризис.
Тем не менее конфликт между США и Китаем может оказаться пугающе близким. Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы его войска были готовы вторгнуться на Тайвань к 2027 году, что может вызвать яростную реакцию Америки и спровоцировать Третью мировую войну.
Он и другие говорят, что недавние удары Израиля и Украины — это новое лицо войны. Это хирургически точные удары дронов, тайные операции коммандос, киберсаботаж и точечный хаос, который другие страны будут копировать в будущем.
Военные эксперты утверждают, что эти революционные тактики изменили правила современной войны и изучаются высшим руководством в Вашингтоне, Пекине, Лондоне и других странах в качестве руководства по ведению будущих конфликтов.
Пентагон, как полагают, особенно встревожен, учитывая масштабы покупок Китаем земель в США в последние годы. По данным расследования Конгресса, инвестиции Коммунистической партии Китая (КПК) в сельскохозяйственные угодья за последнее десятилетие выросли на 1900 процентов — с 81 миллиона долларов в 2010 году до колоссальных 1,8 миллиарда долларов в 2021 году. Сейчас Китай владеет около 350 000 акров сельскохозяйственных земель США.
Для решения этой проблемы ведомства президента США Дональда Трампа предпринимают усилия, чтобы помешать КПК и ее структурам приобретать землю в США или участвовать в деятельности любого бизнеса, поставляющего продовольствие американцам. В феврале Трамп подписал меморандум, который ограничивает "китайские инвестиции в стратегические секторы США, такие как технологии, критическая инфраструктура, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, сырье и другие". Но Китай уже обзавелся достаточным количеством земель для скрытной атаки.
Напомним, после операции "Паутина" стало известно, что Россия спрятала свои уцелевшие самолеты в аэропорту в глуши, где нет дорог.
Также Фокус писал, что операция СБУ вызвала огромный интерес в Китае и на Тайване. Ее обсуждали эксперты из обеих стран, предполагая, что она может повториться в будущем уже на их территории.