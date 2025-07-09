Операция "Китайская паутина": КНР собирается атаковать США, вдохновившись СБУ, — СМИ

Оказалось, что связанные с Китаем компании скупают земли в опасной близости от ключевых военных баз США. И эксперты беспокоятся, что в определенный момент КНР может атаковать беспилотниками, как это уже сделала Украина в России.

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Предупреждение прозвучало на фоне волны инновационных военных тактик, продемонстрированных в последние месяцы, включая атаки украинских беспилотников на российские военные объекты за сотни километров от линии фронта и дерзкие диверсионные рейды Израиля на иранские ядерные объекты, пишет Daily Mail.

Операция СБУ "Паутина" заинтересовала военных во всем мире

Теперь эксперты говорят, что территория США может оказаться уязвимой для такого же типа атаки — непредсказуемого и разрушительного удара с использованием спецназа и беспилотников, — который может быть нанесен с контролируемых Китаем объектов прямо у под носом у американских военных.

Компании, имеющие связи с Пекином, без лишнего шума приобрели участки сельскохозяйственных угодий, шахт и других объектов в таких штатах, как Северная Дакота, Техас и Флорида. Некоторые из них находятся рядом с базами ВВС и армии, где хранится сверхсекретное военное оборудование.

В одном из случаев китайский конгломерат Fufeng Group приобрел 370 акров в Гранд-Форксе, Северная Дакота, в 2022 году. Земля находилась рядом с базой ВВС США, ориентированной на разведку. Чиновники заблокировали сделку только после общественного возмущения.

Последним примером, который встревожил Пентагон, ястребов национальной безопасности, стала готовящаяся к скорому завершению сделка по крупному медному руднику в 60 милях к востоку от Финикса, недалеко от ключевых военных и гражданских объектов инфраструктуры. Сделка была заключена с многонациональной компанией с китайскими государственными инвесторами.

"После операции Украины с использованием беспилотников в России и операции Израиля в Иране очевидно, что враги Америки попытаются повторить эту схему на нашей земле. Становится все более опасно позволять китайским компаниям и частным лицам владеть землей, особенно вблизи наших военных баз и критически важной инфраструктуры ", — заявил Габриэль Норонья, бывший советник Госдепартамента и президент Polaris National Security .

Другие отмечают, что, хотя США и Китай являются конкурентами, любые разногласия можно решать дипломатическим путем. В этом ключе две страны в пятницу объявили, что они решили проблемы, связанные с поставками редкоземельных минералов и магнитов.

Однако по словам Нороньи, у Китая уже есть группы спецназа и беспилотников, спрятанные в грузовых отсеках на территории США, готовые нанести удар по чему угодно — от военной базы до склада оружия, ретранслятора связи или военного исследовательского центра.

Он считает, что КНР скупает землю, чтобы иметь возможность собирать разведданные и закладывать основу для подобных операций в будущем — обнаружение китайской группы коммандос на территории США само по себе спровоцировало бы кризис.

Операция вроде "Паутины" теперь может повториться и в США

Тем не менее конфликт между США и Китаем может оказаться пугающе близким. Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы его войска были готовы вторгнуться на Тайвань к 2027 году, что может вызвать яростную реакцию Америки и спровоцировать Третью мировую войну.

Он и другие говорят, что недавние удары Израиля и Украины — это новое лицо войны. Это хирургически точные удары дронов, тайные операции коммандос, киберсаботаж и точечный хаос, который другие страны будут копировать в будущем.

Военные эксперты утверждают, что эти революционные тактики изменили правила современной войны и изучаются высшим руководством в Вашингтоне, Пекине, Лондоне и других странах в качестве руководства по ведению будущих конфликтов.

Пентагон, как полагают, особенно встревожен, учитывая масштабы покупок Китаем земель в США в последние годы. По данным расследования Конгресса, инвестиции Коммунистической партии Китая (КПК) в сельскохозяйственные угодья за последнее десятилетие выросли на 1900 процентов — с 81 миллиона долларов в 2010 году до колоссальных 1,8 миллиарда долларов в 2021 году. Сейчас Китай владеет около 350 000 акров сельскохозяйственных земель США.

Операция вроде "Паутины" теперь может повториться и в США

Для решения этой проблемы ведомства президента США Дональда Трампа предпринимают усилия, чтобы помешать КПК и ее структурам приобретать землю в США или участвовать в деятельности любого бизнеса, поставляющего продовольствие американцам. В феврале Трамп подписал меморандум, который ограничивает "китайские инвестиции в стратегические секторы США, такие как технологии, критическая инфраструктура, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, сырье и другие". Но Китай уже обзавелся достаточным количеством земель для скрытной атаки.

Напомним, после операции "Паутина" стало известно, что Россия спрятала свои уцелевшие самолеты в аэропорту в глуши, где нет дорог.

Также Фокус писал, что операция СБУ вызвала огромный интерес в Китае и на Тайване. Ее обсуждали эксперты из обеих стран, предполагая, что она может повториться в будущем уже на их территории.