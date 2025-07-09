Операція "Китайська павутина": КНР збирається атакувати США, надихнувшись СБУ, — ЗМІ

Виявилося, що пов'язані з Китаєм компанії скуповують землі в небезпечній близькості від ключових військових баз США. І експерти турбуються, що в певний момент КНР може атакувати безпілотниками, як це вже зробила Україна в Росії.

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Попередження пролунало на тлі хвилі інноваційних військових тактик, продемонстрованих останніми місяцями, включно з атаками українських безпілотників на російські військові об'єкти за сотні кілометрів від лінії фронту і зухвалими диверсійними рейдами Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти, пише Daily Mail.

Операція СБУ "Павутина" зацікавила військових у всьому світі

Тепер експерти кажуть, що територія США може виявитися вразливою для такого самого типу атаки — непередбачуваного і руйнівного удару з використанням спецпризначенців і безпілотників, — який може бути завдано з контрольованих Китаєм об'єктів просто під носом у американських військових.

Компанії, що мають зв'язки з Пекіном, без зайвого галасу придбали ділянки сільськогосподарських угідь, шахт та інших об'єктів у таких штатах, як Північна Дакота, Техас і Флорида. Деякі з них розташовані поруч із базами ВПС і армії, де зберігається надсекретне військове обладнання.

В одному з випадків китайський конгломерат Fufeng Group придбав 370 акрів у Гранд-Форксі, Північна Дакота, 2022 року. Земля знаходилася поруч із базою ВПС США, орієнтованою на розвідку. Чиновники заблокували угоду тільки після громадського обурення.

Останнім прикладом, який стривожив Пентагон, яструбів національної безпеки, стала угода щодо великого мідного рудника за 60 миль на схід від Фінікса, що готується до швидкого завершення, неподалік від ключових військових і цивільних об'єктів інфраструктури. Угоду було укладено з багатонаціональною компанією з китайськими державними інвесторами.

"Після операції України з використанням безпілотників у Росії та операції Ізраїлю в Ірані очевидно, що вороги Америки спробують повторити цю схему на нашій землі. Стає дедалі небезпечніше дозволяти китайським компаніям і приватним особам володіти землею, особливо поблизу наших військових баз і критично важливої інфраструктури", — заявив Габріель Норонья, колишній радник Держдепартаменту і президент Polaris National Security.

Інші зазначають, що, хоча США і Китай є конкурентами, будь-які розбіжності можна вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому ключі дві країни в п'ятницю оголосили, що вони розв'язали проблеми, пов'язані з поставками рідкоземельних мінералів і магнітів.

Однак за словами Нороньї, у Китаю вже є групи спецпризначенців і безпілотників, заховані у вантажних відсіках на території США, які готові завдати удару по будь-чому — від військової бази до складу зброї, ретранслятора зв'язку або військового дослідницького центру.

Він вважає, що КНР скуповує землю, щоб мати змогу збирати розвіддані та закладати основу для подібних операцій у майбутньому — виявлення китайської групи командос на території США саме по собі спровокувало б кризу.

Операція на кшталт "Павутини" тепер може повторитися і в США

Проте конфлікт між США і Китаєм може виявитися лякаюче близьким. Повідомляється, що голова КНР Сі Цзіньпін хоче, щоб його війська були готові вторгнутися на Тайвань до 2027 року, що може викликати люту реакцію Америки і спровокувати Третю світову війну.

Він та інші кажуть, що нещодавні удари Ізраїлю та України — це нове обличчя війни. Це хірургічно точні удари дронів, таємні операції командос, кіберсаботаж і точковий хаос, який інші країни копіюватимуть у майбутньому.

Військові експерти стверджують, що ці революційні тактики змінили правила сучасної війни і вивчаються вищим керівництвом у Вашингтоні, Пекіні, Лондоні та інших країнах як керівництво з ведення майбутніх конфліктів.

Пентагон, як вважають, особливо стурбований, з огляду на масштаби купівлі Китаєм земель у США в останні роки. За даними розслідування Конгресу, інвестиції Комуністичної партії Китаю (КПК) у сільськогосподарські угіддя за останнє десятиліття зросли на 1900 відсотків — з 81 мільйона доларів у 2010 році до колосальних 1,8 мільярда доларів у 2021 році. Зараз Китай володіє близько 350 000 акрів сільськогосподарських земель США.

Операція на кшталт "Павутини" тепер може повторитися і в США

Для розв'язання цієї проблеми відомства президента США Дональда Трампа докладають зусиль, щоб перешкодити КПК та її структурам купувати землю в США або брати участь у діяльності будь-якого бізнесу, що постачає продовольство американцям. У лютому Трамп підписав меморандум, який обмежує "китайські інвестиції в стратегічні сектори США, такі як технології, критична інфраструктура, охорона здоров'я, сільське господарство, енергетика, сировина та інші". Але Китай уже обзавівся достатньою кількістю земель для прихованої атаки.

Нагадаємо, після операції "Павутина" стало відомо, що Росія сховала свої вцілілі літаки в аеропорту в глушині, де немає доріг.

Також Фокус писав, що операція СБУ викликала величезний інтерес у Китаї і на Тайвані. Її обговорювали експерти з обох країн, припускаючи, що вона може повторитися в майбутньому вже на їхній території.