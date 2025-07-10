Відповість за операцію СБУ "Павутина": у РФ заарештували "головного" підозрюваного

Його колега зазначає, що 55-річний житель Челябінська просто прийняв замовлення на перевезення каркасного будинку і не знав, що в ньому заховано.

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В Іваново, РФ, за статтею про теракт заарештували Михайла Рюміна, 55-річного водія фури, у якій перевозили дрони для операції СБУ "Павутина", пише "Медіазона".

Іванівський обласний суд залишив чинним арешт 55-річного жителя Челябінська Михайла Рюміна, обвинуваченого за статтею про теракт, вчинений групою осіб (пункт "а" частини 2 статті 205 КК). Це випливає з апеляційної постанови, опублікованої на сайті суду 26 червня. У ній також ідеться, що Рюмін "тривалий час працює водієм". І він був заарештований Жовтневим районним судом Іваново 2 червня.

У РФ заарештували одного з водіїв, які перевозили каркасні будинки

Рюмін — водій фури, з якої 1 червня в рамках операції СБУ "Павутина" було запущено дрони, що атакували російські військові аеродроми. Це підтвердив його колега-водій, який попросив про анонімність.

Тоді, нагадаємо, українські безпілотники атакували військові авіабази "Оленя" в Мурманській області, "Біла" — в Іркутській і "Дягилево" під Рязанню, а також аеродром в Іваново, де базуються найрідкісніші в російській авіації "літаючі радари" А-50.

Дрони вилетіли з дахів каркасних будинків, які перевозили фури. Як повідомили в СБУ, вони були запущені й управлялися дистанційно. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що водії фур не знали про заховані безпілотники.

Колега Рюміна розповів, що він незадовго до арешту змінив місце роботи і прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська в Іванівську область. Вантаж він перевозив на орендованій фурі.

"Це перший рейс їхній був на новому місці роботи. Машини беушні взяли, їхній хазяїн... Артем чи як його там... Ну вони ці машини і ремонтували, він оклад їм платив, вони задоволені були... Оклад платять — ми машини робимо, зараз робота піде — будемо працювати", — розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, після операції "Павутина" росЗМІ повідомили, що задіяні в операції фури належали такому собі Артему Тимофєєву. 5 червня в базі розшуку МВС з'явилася картка на ім'я Тимофєєва. Ще через два дні в розшук оголосили його дружину Юлію Тимофєєву. Зазначалося, що вони обидва народилися в Україні, а наприкінці травня виїхали з Росії до Казахстану.

Колега водія підтвердив, що Михайло Рюмін не знав про те, що заховано під дахами каркасних будиночків.

Атака дронів на російський аеропорт під час операції "Павутина"

"Міша такого совдепівського гарту. Потрапив по незнанці, ні за що. Я такі самі вагончики — ну, ми так називаємо модульні будівлі — возив майже вісім років по всій країні. Якби мені такий вагончик дали, я б його так само завантажив і так само б повіз. Там навіть усередину не потрапиш — у нас було все зашито. Ти ж не будеш стінки розбирати!", — повідомив водій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як готувалася операція "Павутина" і скільки літаків втратила Росія.

Також військові експерти припускають, що Китай готує подібну операцію в США, скуповуючи землі біля військових баз.