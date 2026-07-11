Балістика тепер ближче до Києва: у РФ перемістили пускові установки до Брянської області (відео)

Росіяни передислокували пускові установки балістичних ракет ближче до кордону з Україною. Через це у Києва залишилося ще менше часу на реагування, наголосив військовий.

Російські війська підтягнули пускові установки балістичних ракет, якими обстрілюють зокрема й Київську область, у прикордоння Брянської області РФ. Про це в ефірі "Київ24" розповів речник української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, балістичні ракети дуже погано фіксуються під час пуску. Окрім того, через надзвичайно високу швидкість цілі та зменшення часу підльоту сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав вже після перших вибухів.

Власне, як наголосив Братчук, ворог наразі робить ставку на цей вид озброєння й продовжуватиме обстрілювати столицю та інші регіони балістичними ракетами.

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Реакція Зеленського на обстріл Києва

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі, під час атаки було поранено одинадцять людей, серед яких дитина. Загалом Росія застосувала понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні, які українській ППО збити не вдалося.

Президент заявив, що Київ очікує від партнерів швидкої реалізації пакетів підтримки захисту українців, про які було домовлено під час засідання НАТО, зокрема й надання ліцензій на ракети для комплексів Patriot.

Нагадаємо, у ніч на суботу російські війська вже втретє за тиждень обстріляли Київ. Тривогу оголосили з запізненням.

Влучання та пожежі зафіксовані у чотирьох районах міста.