Балистика теперь ближе к Киеву: в РФ передислоцировали пусковые установки в Брянскую область (видео)

Россияне передислоцировали пусковые установки баллистических ракет ближе к границе с Украиной. Из-за этого у Киева осталось еще меньше времени на реагирование, подчеркнул военный.

Российские войска перебросили пусковые установки баллистических ракет, с помощью которых обстреливают, в частности, Киевскую область, в приграничные районы Брянской области РФ. Об этом в эфире "Киев24" рассказал спикер украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, баллистические ракеты очень плохо фиксируются во время запуска. Кроме того, из-за чрезвычайно высокой скорости цели и сокращения времени подлета сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал уже после первых взрывов.

По сути, как подчеркнул Братчук, враг в настоящее время делает ставку на этот вид вооружения и будет продолжать обстреливать столицу и другие регионы баллистическими ракетами.

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Реакция Зеленского на обстрел Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что еще до объявления воздушной тревоги были зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре, в ходе атаки были ранены одиннадцать человек, в том числе один ребенок. Всего Россия применила более 120 дронов и 12 ракет, половина из них — баллистические, которые украинской ПВО сбить не удалось.

Президент заявил, что Киев ожидает от партнеров скорейшей реализации пакетов мер по защите украинцев, о которых было договорено в ходе заседания НАТО, в том числе предоставления лицензий на ракеты для комплексов Patriot.

Напомним, в ночь на субботу российские войска уже в третий раз за неделю обстреляли Киев. Тревога была объявлена с опозданием.

Попадания и пожары зафиксированы в четырех районах города.