Удар баллистикой по Киеву: попадания зафиксированы в четырех районах, есть пострадавшие

В ночь на субботу российские войска вновь обстреляли Киев. Попадания и пожары зафиксированы в четырех районах города.

В результате атаки на Киев зафиксировано 8 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик. Об этом утром 11 июля сообщил городской голова Виталий Кличко.

В стационарах городских больниц находятся четверо пострадавших. Остальным медики оказали помощь на месте, сообщил мэр столицы.

По данным ГСЧС, российские ракеты попали в разные районы украинской столицы.

Дарницкий район

Воронка после попадания Фото: ГСЧС

Произошло попадание в проезжую часть, в результате чего загорелась электрощитовая, обслуживающая светофоры. В соседних жилых домах выбиты окна.

Столичные спасатели рядом с местом попадания Фото: ГСЧС

Днепровский район

В складском помещении произошло возгорание.

Соломенский район

Пожары возникли в трехэтажных офисном и складском зданиях. Кроме того, взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

Відео дня

Столичная полиция добавила, что на данный момент в Киеве зарегистрировано 11 пострадавших. Также попадания зафиксированы и в Святошинском районе. В результате обстрела повреждены жилые дома, припаркованные автомобили и здание аптеки.

Полиция фиксирует последствия нападения Фото: Национальная полиция

Ракетно-дроновая атака на Украину

По данным Военно-воздушных сил, ВС РФ нанесли удары по украинским городам, запустив 6 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 БПЛА различных типов.

ПВО сбила 113 целей Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 2 КАР Х-59/69 и 111 БПЛА. На данный момент зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение сбитых дронов в 3 точках. Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется.

Ранее Фокус сообщал, что тревога в Киеве была объявлена с опозданием. Она длилась чуть меньше полутора часов.

Напомним, 8 июля россияне нанесли удары по Деснянскому и Святошинскому районам.

Кроме того, 6 июля ВС РФ нанесли удар по Киевской области. В Вишневом взрывы разрушили пять улиц.