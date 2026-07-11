РФ обстреляла Киев баллистикой: в четырех районах столицы зафиксированы повреждения и пожар

В ночь на 11 июля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице с опозданием объявили воздушную тревогу, а в трех столичных районах зафиксированы последствия российского удара баллистическими ракетами.

На данный момент известно о двух объектах в Киеве, которые были повреждены в результате атаки. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

"В Днепровском районе фиксируем последствия атаки: повреждено гражданское нежилое здание. Уточняем подробности", — говорится в сообщении.

Позже начальник КМВА сообщил, что в Святошинском районе в результате атаки было повреждено нежилое здание. На данный момент о пострадавших не сообщается.

"В Дарницком районе в результате атаки выбило окна в жилом доме", — написал Ткаченко.

Впоследствии стало известно, что ещё в одном районе столицы поступило сообщение о пожаре. По словам начальника КМВА, в Соломенском районе произошло возгорание в офисном здании. По состоянию на 04:35 в Киеве и Киевской области продолжается воздушная тревога.

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Ранее Фокус сообщал о "войне городов" в течение лета 2026 года. Журналист Денис Попович утверждает, что необходимо выдержать атаки РФ на украинские города в течение лета, чтобы к концу года иметь возможность завершить горячую фазу войны.

Впоследствии стали известны подробности обстрела Киева 8 июля. Пожары начались после серии взрывов в полночь, произошедших перед объявлением тревоги.