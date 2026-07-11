РФ обстріляла Київ балістикою: у чотирьох районах столиці є пошкодження та пожежа

У ніч проти 11 липня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. У столиці з запізненням оголосили повітряну тривогу, а в трьох столичних районах зафіксовані наслідки російського удару балістикою.

Наразі відомо про дві локації в Києві, які зазнали пошкоджень внаслідок атаки. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі фіксуємо наслідки атаки, пошкоджено цивільну нежитлову будівлю. Уточнюємо деталі", — вказано в повідомленні.

Пізніше начальник КМВА повідомив, що в Святошинському районі внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю. Наразі про постраждалих не повідомляється.

"У Дарницькому районі внаслідок атаки вибило вікна у житловому будинку", — написав Ткаченко.

Згодом стало відомо, що ще в одному районі столиці є повідомлення про пожежу. За словами начальника КМВА, в Солом'янському районі сталося займання в офісній будівлі. Станом на 04:35, у Києві та Київській області триває повітряна тривога.

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Раніше Фокус повідомляв про "війну міст" протягом літа 2026 року. Журналіст Денис Попович стверджує, що потрібно витримати атаки РФ на українські міста протягом літа, щоб до кінця року мати змогу завершити гарячу фазу війни.

Згодом стало відомо про деталі обстрілу Києва 8 липня. Пожежі почались після серії вибухів опівночі, які відбулись перед оголошенням тривоги.