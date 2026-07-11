Удар балістикою по Києву: влучання зафіксували у чотирьох районах, є постраждалі
У ніч на суботу російські війська знову обстріляли Київ. Влучання та пожежі зафіксовані у чотирьох районах міста.
Внаслідок атаки на Київ зафіксовано 8 постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик. Про це вранці 11 липня повідомив міський голова Віталій Кличко.
У стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих. Іншим медики надали допомогу на місці, поінформував столичний мер.
За інформацією ДСНС, влучання російської балістики були у різних районах української столиці.
Дарницький район
Відбулося влучання в проїжджу частину, внаслідок чого сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.
Дніпровський район
Сталося займання в складському приміщенні.
Солом’янський район
Пожежі виникли у триповерховій офісній та складській будівлях. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив.
Столична поліція додала, що наразі у Києві зареєстровано 11 потерпілих. Також влучання зафіксовані й у Святошинському районі. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки.
Ракетно-дронова атака на Україну
За інформацією Повітряних сил, ЗС РФ атакували українські міста 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 121 БпЛА різних типів.
За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або ж подавила 2 КАР Х-59/69 та 111 БпЛА. Наразі зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється.
Фокус писав, що тривогу у Києві оголосили з запізненням. Тривала вона трохи менше, ніж півтори години.
Нагадаємо, 8 липня росіяни вдарили по Деснянському та Святошинському районах.
Також ЗС РФ атакували Київщину 6 липня. У Вишневому вибухи знесли п'ять вулиць.