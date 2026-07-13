РФ б'є по містах України ракетами, які призначені для інших цілей: Ігнат розкрив мету ворога

Російські війська під час останніх атак по великих містах України почали застосовувати ракети зі шрапнеллю та дедалі більше реактивних безпілотників. сновна ціль ворога — завдати максимальних руйнувань і знизити ефективність української протиповітряної оборони.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, пояснивши, як Росія змінює озброєння та тактику атак, а також прокоментував останні удари по Україні.

За словами Ігната, під час одного з нещодавніх ударів по Києву російські війська, ймовірно, застосували керовану зенітну ракету комплексу С-400, споряджену шрапнеллю. Загалом, такі ракети розроблені для ураження повітряних цілей: після підриву вони розсіюють велику кількість металевих вражаючих елементів, які мають знищувати літаки, гелікоптери або ракети. Проте Росія вже давно використовує їх не за прямим призначенням, а для ударів по українських містах.

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Незалежно від типу бойової частини — осколково-фугасної, касетної чи зі шрапнеллю — застосування такого озброєння по густонаселених районах є цілеспрямованою атакою на цивільне населення. Саме тому кожен подібний удар РФ, на думку експерта, слід розцінювати як терористичний акт.

Не меншої уваги заслуговують маніпуляції Росії після обстрілів. До прикладу, після ранкового удару 13 липня по Одеській області російська пропаганда вкотре почала поширювати неправдиві заяви про те, що руйнування нібито стали наслідком роботи української ППО. Та, за словами представника Повітряних сил, подібні фейки давно стали звичною частиною російської пропаганди.

"Цій брехні вже немає сенсу дивуватися", — цитує виданн "УНІАН" Юрія Ігната.

Атаки по містах України реактивними БпЛА — як змінилася тактика РФ

Під час розмови в ефірі щодо чергової нічної атаки РФ, Ігнат зауважив, що останнім часом російська армія дедалі активніше застосовує реактивні безпілотники. На відміну від звичайних дронів-камікадзе, вони оснащені реактивним двигуном і можуть розвивати швидкість близько 500 кілометрів на годину. Через це часу на їх виявлення та знищення значно менше.

Та все ж він не вважає, що Росія повністю перейде на використання саме таких БПЛА. На його думку, реактивні безпілотники є складнішими й дорожчими у виробництві, тому наразі їх застосовують насамперед для того, щоб ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони.

За його словами, для ефективного перехоплення таких цілей потрібні сучасні системи ППО, винищувальна авіація та зенітні артилерійські комплекси. Натомість мобільні вогневі групи й дрони-перехоплювачі, які добре зарекомендували себе проти класичних "Шахедів", не завжди можуть однаково ефективно діяти проти швидкісних реактивних безпілотників.

Крім того, представник Повітряних сил повідомив, що Росія продовжує вдосконалювати свої засоби повітряного нападу. Найпомітніше це стосується безпілотників, для яких окупанти модернізують окремі системи, зокрема підвищують стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та змінюють конструкцію бойових частин.

"Ми вже багато разів знаходили уламки ракет, які були виготовлені буквально кілька тижнів тому. Це свідчить про те, що ворог хоч і виробляє ракети, але фактично одразу доставляє їх на пускові майданчики. Як я вже казав, їхні можливості не безмежні. Тому потрібно й надалі тиснути на Росію та завдавати ударів по її території, щоб змусити противника до справедливого миру", — сказав Юрій Ігнат.

Раніше радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що війна перейшла у фазу масованих ударів по інфраструктурі та стратегічних об'єктах у глибокому тилу. За його словами, найближчим часом російські війська намагатимуться знищувати якомога більше цивільної й критичної інфраструктури в радіусі до 100 кілометрів від лінії фронту.

Також Фокус писав, що Росія перейшла до тактики "максимального навантаження", поєднуючи масовані атаки балістичними ракетами та реактивними безпілотниками, щоб виснажити українську систему ППО. Зазначається, що дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot ускладнює протидію таким ударам, насамперед по Києву.