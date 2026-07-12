Атакуватимуть усе в радіусі 100 км: "Флеш" розповів про нову фазу війни з РФ

Наразі російсько-українська війна від бойових зіткнень на лінії фронту перейшла до нищівних ударів по інфраструктурі. Найближчим часом росіяни намагатимуться "випалити" усе, до чого дотягнуться у радіусі 100 км.

Війна на даному етапі вже перейшла від зіткнень на фронті у фазу ураження стратегічних цілей у глибокому тилу ворога. Про це написав військовий експерт із радіоелектронної боротьби, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Україна знаходиться у кращих умовах, тому що площа Росії більше, там розташовані більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни, і Москва навіть за декілька років не зможе забезпечити їхній захист.

Допис Сергія Бескрестнова Фото: скріншот

Але Україна вразливіша, наголосив радник міністра оборони, пояснивши, що ворог вже не обирає об'єкти для атаки.

Українцям треба готуватися до того, що росіяни атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе що можливо: АЗС, поштові відділення, склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електропідстанції тощо.

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Таким чином, зазначив Сергій Бескрестнов, сторони готують підґрунтя для можливих переговорів про мир. При цьому обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної, під час чого гинуть невинні люди. Але росіяни не планують зупинятися, адже їх подібна ситуація цілком влаштовує.

Водночас "Флеш" підкреслив, що ресурсів для знищення об’єктів на території РФ в України більш ніж достатньо.

Нагадаємо, вдень 11 липня росіяни скинули три керовані авіабомби у багатолюдне місце у Сумах. Внаслідок удару загинуло п'ятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, ще 30 містян постраждали.

Також Фокус писав, що у ніч на суботу російські війська обстріляли Київ балістикою. Влучання та пожежі були зафіксовані у чотирьох районах міста.