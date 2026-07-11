5–10 заправок щодня під ударом: експерт розповів, що буде з українськими АЗС до кінця року

Протягом останніх тижнів Росія активізувала удари дронами по автозаправних станціях в Україні, вразивши вже щонайменше 200, причому не лише на прифронтових територіях.

Таким чином країна-агресор намагається спровокувати паливну кризу, подібну до тієї, що зараз спостерігається в РФ. Однак обстріли дронами українських АЗС не такі руйнівні, як ті ж атаки на російські НПЗ, вважає експерт з питань палива, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін. Про це він розповів в ефірі каналу "Суперпозиція".

За його словами, такі удари впливають лише на зовнішню красу автозаправних комплексів.

"На заправках не буде тих гарних магазинів, до яких звикли українці, і довгих хот-догів. Там стоятимуть такі будиночки та колонки", — зазначає він.

У розмові з Espreso експерт також наголосив, що АЗС в Україні є дворівневими, причому пальне зберігається у підземних резервуарах. Тому основний удар приймають на себе зовнішні елементи: операторська, колонки, насоси. Усе це швидко замінюється за потреби.

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Він пояснює, що не варто плутати поняття "паливна криза" та "криза ритейлу".

"Паливо є, його достатньо, канали постачання досить розгалужені. З цим проблем немає. Зараз ми стикаємося з проблемою, як це паливо доставити споживачеві: як його довезти бензовозом, щоб бензовоз не спалили, і як його доставити, щоб споживач міг безпечно його придбати", — пояснює він.

Льоушкін нагадав, що нещодавно прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку:

"Вони вирішили поки що не втручатися у справу мобільних АЗС. Тобто бізнес працюватиме на тих АЗС, які вже є, і намагатиметься їх реанімувати. Поки що це базовий сценарій".

На пошкоджених АЗС вирішено встановлювати намети та колонки, щоб таким чином відновити роботу заправок.

"Допускати в цей бізнес якісь ситуативні компанії з мобільними АЗС, втрачати податки зараз — не на часі. Так вирішила наша прем’єр-міністерка. Якщо це спрацює, і ворог побачить, що немає сенсу наносити удари по АЗК, оскільки їх, по суті, неможливо зруйнувати, він припинить це, бо в цьому не буде сенсу", — ділиться думкою гість ефіру.

Що стосується перспектив, то, за словами Льоушкіна, за таких темпів обстрілів, а під удар щодня потрапляють по 5–10 заправок, з яких 80 % припиняють роботу, причому не тільки в прифронтових регіонах, то до кінця року Росія може вивести з ладу близько чверті всіх заправок.

"Шахеди долітають аж до Мукачева. І немає можливості встановити ППО над кожною заправкою", — каже він.

АЗС України з квітня перебувають під пильною увагою російських окупантів Фото: Українська правда

Наостанок експерт зазначив, що російські НПЗ, на які нападають українські дрони, на відміну від АЗС, виходять з ладу надовго.

Раніше директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін попередив, що ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз можуть зрости в Україні на кілька гривень за літр.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов закликав споруджувати мобільні укриття на автозаправних станціях.