5-10 заправок под ударом ежедневно: эксперт рассказал, что будет с украинскими АЗС до конца года

В последние недели Россия активизировала удары дронами по автозаправочных станциях в Украине, поразив уже не менее 200, причем не только на прифронтовых территориях.

Таким образом страна-агрессор пытается спровоцировать топливный кризис наподобие того, который сейчас наблюдается в РФ. Однако обстрелы дронами по украинским АЗС не так разрушительны, как те же атаки российских НПЗ, считает топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин. Об этом он рассказал в эфире канала "Суперпозиция".

По его словам, такие удары влияют только на внешнюю красоту автозаправочных комплексов.

"Заправки будут без красивых магазинов, к которым привыкли украинцы, без длинных хот-догов. Будут такие будочки стоять и колоночки", — констатирует он.

В беседе с Espreso эксперт также подчеркнул, что АЗС в Украине двухуровневые, причем топливо находится в подземных резервуарах. Поэтому основной удар принимают на себя внешние элементы: операторская, колонки, насосы. Все это быстро меняется при необходимости.

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Он объясняет, что не стоит путать понятия "топливный кризис" и "кризис ритейла".

"Топливо есть, его достаточно, поставки достаточно разветвлены. С этим вопросов нет. Мы сейчас сталкиваемся с проблемой, как это топливо доставить потребителю: как его довезти бензовозом, чтобы бензовоз не сожгли, и как его доставить, чтобы потребитель мог безопасно его купить", — объясняет он.

Леушкин напомнил, что недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с операторами топливного рынка:

"Они решили не вмешиваться сейчас с мобильными АЗС. То есть бизнес будет работать на тех АЗС, которые есть, и будет пытаться их реанимировать. Пока такой базовый сценарий".

На поврежденных АЗС решено устанавливать палатки, колонки и таким образом реаниммировать работу заправок.

"Допускать в этот бизнес какие-то ситуативные компании с мобильными АЗС, терять налоги сейчас не ко времени. Так решила наша премьер-министр. Если это сработает, и враг будет видеть, что нет смысла бить по АЗК, потому что они в принципе не уничтожаются окончательно, они прекратят, потому что в этом не будет смысла", — делится мнением гость эфира.

Что касается перспектив, то, по словам Леушкина, при таких темпах обстрелов, а под удар ежедневно попадают по 5-10 заправок, из которых 80% останавливают работу, причем не только в прифронтовых регионах, то до конца года Россия может вибить около четверти всех заправок.

"Шахеды и до Мукачево долетают. И нет возможности поставить ПВО над каждой заправкой", — говорит он.

АЗС Украины с апреля под пристальным вниманием российских оккупантов Фото: Украинская правда

Под конец эксперт отметил, что российские НПЗ, которые атакуют украинские дроны, в отличие от АЗС, выходят из строя надолго.

Ранее директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предупредил, что цены на бензин, дизельное топливо и автогаз могут вырасти в Украине на несколько гривен за литр.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов призвал строить мобильные укрытия на автозаправочных станциях.