Будут атаковать все цели в радиусе 100 км: "Флеш" рассказал о новой фазе войны с РФ

В настоящее время российско-украинская война перешла от боевых столкновений на линии фронта к сокрушительным ударам по инфраструктуре. В ближайшее время россияне будут пытаться "выжечь" все, до чего смогут дотянуться в радиусе 100 км.

На данном этапе война уже перешла от столкновений на фронте к фазе нанесения ударов по стратегическим целям в глубоком тылу противника. Об этом написал военный эксперт по радиоэлектронной борьбе, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Украина находится в более выгодных условиях, поскольку территория России больше, там расположено больше критически важных объектов, влияющих на ход войны, и Москва даже через несколько лет не сможет обеспечить их защиту.

Сообщение Сергея Бескрестнова Фото: скриншот

Но Украина находится в более уязвимом положении, подчеркнул советник министра обороны, пояснив, что противник уже не выбирает объекты для атаки.

Відео дня

Украинцам нужно готовиться к тому, что россияне будут наносить удары на глубину 100 километров по всем возможным объектам: АЗС, почтовым отделениям, складам, предприятиям, базам строительной и сельскохозяйственной техники, объектам железной дороги, автомобильным дорогам, электроподстанциям и т. д.

Важно

5-10 заправок под ударом ежедневно: эксперт рассказал, что будет с украинскими АЗС до конца года

Таким образом, как отметил Сергей Бескрестнов, стороны готовят почву для возможных мирных переговоров. При этом обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга, в результате чего гибнут невинные люди. Но россияне не собираются останавливаться, ведь такая ситуация их вполне устраивает.

В то же время "Флеш" подчеркнул, что у Украины более чем достаточно ресурсов для уничтожения объектов на территории РФ.

Напомним, днем 11 июля россияне сбросили три управляемые авиабомбы на многолюдное место в Сумах. В результате удара погибли пять человек, в том числе 13-летняя девочка, еще 30 горожан получили ранения.

Кроме того, Фокус сообщал, что в ночь на субботу российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами. Попадания и пожары были зафиксированы в четырех районах города.