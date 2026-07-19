РФ обстріляла Київ балістикою: повідомляється про пожежу та пошкодження в трьох районах (фото)

Вночі проти 19 липня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу, а монітори повідомляють про пуски понад 25 балістичних ракет у бік Києва.

Наразі відомо про дві локації в Києві, які зазнали пошкоджень внаслідок атаки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрації (КМВА).

"У Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. У Дніпровському районі горять ТРЦ та автомобілі. На місця подій прямують екстрені служби", — вказано в повідомленні.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі столиці сталося займання багатоквартирного будинку. На місце події їдуть рятувальники.

Повітряна тривога оголошена в низці регіонів Фото: скриншот

"У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце.", — написав Кличко.

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Згодом стало відомо, що ще в одному районі столиці є повідомлення про пожежу. За даними міського голови, в Святошинському районі палає приватний житловий будинок.

За даними моніторингових каналів, попередньо у бік було зафіксовано пуски близько 30 балістичних ракет, які пускалися з районів Брянська, Курська та ймовірно Міллерево.

Раніше Фокус повідомляв деталі обстрілу Києва 8 липня. Пожежі почались після серії вибухів опівночі, які відбулись перед оголошенням тривоги.

Згодом стало відомо про обстріл столиці в ніч проти 11 липня. Тоді повідомлялося про низку наслідків від російських атак у чотирьох столичних районах.