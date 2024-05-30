Предохранитель от Трампа: в НАТО хотят выделять по 40 миллиардов евро для Украины, — Reuters

Завтра главы МИД, как уточняет агентство, обсудят способы поставить военную помощь Украине на более прочную основу. Опасения вызывает неопределенность поддержки США из-за возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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Глава НАТО Йенс Столтенберг попросит союзников выделять минимум 40 миллиардов евро (то есть примерно 43,37 миллиарда долларов) ежегодно на финансирование военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

Поскольку, как сообщается, неопределенность в отношении будущей поддержки Украины со стороны США сохраняется из-за возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, министры иностранных дел в пятницу, 31 мая, обсудят способы поставить военную помощь Украине на более прочную долгосрочную основу.

Переговоры будут сосредоточены на выработке деталей пакета поддержки Украины, который должен быть согласован на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Он также будет включать изменения в способах организации поставок оружия и боеприпасов.

"Нам необходимо поддерживать нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить предсказуемость, в которой нуждается Украина, так долго, как это необходимо", — рассказал источник в НАТО, добавив, что союзники предоставляли около 40 миллиардов евро в год с момента полномасштабного вторжения России.

Напомним, 2 апреля издание Financial Times сообщало, что НАТО разрабатывает план пятилетнего пакета помощи Украине, его размер составит 100 млрд долларов, который будет действовать независимо от возможных политических изменений на Западе.

3 апреля глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает инициативу по созданию инициативы создания пятилетнего военного фонда