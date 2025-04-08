Оргстекло и скотч: как россияне защищают танки, когда нет модулей "Контакт"

В российской армии выявлен острый дефицит штатных элементов динамической защиты, что вынудило военных инженеров разрабатывать временные альтернативы, включая защитные модули на основе NERA-элементов.

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Об этом пишут обозреватели Defense Express. В материале говорится, что несмотря на заявления о мощи отечественного военно-промышленного комплекса, в России наблюдается нехватка штатных элементов динамической защиты "Контакт-1", разработанных еще в советское время. Эти модули, снаряженные элементами 4С20 или 4С22, активно использовались с 2022 года даже на легкой бронетехнике, включая бронеавтомобили "Тигр".

В связи с этим Главное автобронетанковое управление Минобороны РФ инициировало разработку альтернативных защитных решений. Согласно опубликованной научной работе Главного автобронетанкового управления при Минобороны РФ, в условиях дефицита блоков динамической защиты было предложено использовать невзрывную реактивную броню (NERA).

Украинский специалист Андрей Тарасенко обратил внимание на документ, где говорится о конструкции, состоящей из двух 2-мм стальных пластин с промежуточным слоем из 6-мм органического стекла. Все элементы фиксируются между собой с помощью обычного скотча. Принцип работы заключается в деформации пластин под воздействием кумулятивной струи, которая частично рассеивает свою энергию на пробитие слоев и теряет эффективность при воздействии на основную броню.

Испытания NERA-элемента проводились с использованием гранат от РПГ-7 и СПГ-9. В сравнении с базовой динамической защитой "Контакт-1", эффективность нового решения оказалась на 29% ниже. Также была проверена стойкость контейнеров, заполненных песком и бетоном, которые показали лишь 14% от уровня штатной защиты, что, вероятно, отражает распространенную практику в войсках.

Обозреватели отметили, что несмотря на низкие показатели, военные эксперты предложили использовать NERA-элементы в сочетании с существующими блоками "Контакт-1". Согласно рекомендациям, советскую динамическую защиту предполагается оставить в лобовой проекции, а борта и корму башни усилить NERA-панелями. Такое решение, по расчетам, обеспечивает 86% стойкости по сравнению с полной штатной защитой и признано "приемлемым" в условиях ограниченного ресурса.

Напомним, украинские инженеры оснастили танк Abrams M1A1 SA-UKR блоками динамической защиты "Контакт-1". В комбинации с традиционными для американских машин модулями ARAT-1, это решение улучшает живучесть танка при попадании противотанковых кумулятивных снарядов.