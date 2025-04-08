Оргскло і скотч: як росіяни захищають танки, коли немає модулів "Контакт"

У російській армії виявлено гострий дефіцит штатних елементів динамічного захисту, що змусило військових інженерів розробляти тимчасові альтернативи, включно із захисними модулями на основі NERA-елементів.

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Про це пишуть оглядачі Defense Express. У матеріалі йдеться про те, що попри заяви про міць вітчизняного військово-промислового комплексу, в Росії спостерігається нестача штатних елементів динамічного захисту "Контакт-1", розроблених ще за радянських часів. Ці модулі, споряджені елементами 4С20 або 4С22, активно використовували з 2022 року навіть на легкій бронетехніці, включно з бронеавтомобілями "Тигр".

У зв'язку з цим Головне автобронетанкове управління Міноборони РФ ініціювало розробку альтернативних захисних рішень. Згідно з опублікованою науковою роботою Головного автобронетанкового управління при Міноборони РФ, в умовах дефіциту блоків динамічного захисту було запропоновано використовувати невибухову реактивну броню (NERA).

Український фахівець Андрій Тарасенко звернув увагу на документ, де йдеться про конструкцію, що складається з двох 2-мм сталевих пластин із проміжним шаром із 6-мм органічного скла. Усі елементи фіксуються між собою за допомогою звичайного скотчу. Принцип роботи полягає в деформації пластин під впливом кумулятивного струменя, який частково розсіює свою енергію на пробиття шарів і втрачає ефективність при впливі на основну броню.

Випробування NERA-елемента проводилися з використанням гранат від РПГ-7 і СПГ-9. Порівняно з базовим динамічним захистом "Контакт-1", ефективність нового рішення виявилася на 29% нижчою. Також було перевірено стійкість контейнерів, заповнених піском і бетоном, які показали лише 14% від рівня штатного захисту, що, ймовірно, відображає поширену практику у військах.

Оглядачі зазначили, що попри низькі показники, військові експерти запропонували використати NERA-елементи в поєднанні з наявними блоками "Контакт-1". Згідно з рекомендаціями, радянський динамічний захист передбачається залишити в лобовій проєкції, а борти й корму вежі посилити NERA-панелями. Таке рішення, за розрахунками, забезпечує 86% стійкості порівняно з повним штатним захистом і визнано "прийнятним" в умовах обмеженого ресурсу.

Нагадаємо, українські інженери оснастили танк Abrams M1A1 SA-UKR блоками динамічного захисту "Контакт-1". У комбінації з традиційними для американських машин модулями ARAT-1, це рішення покращує живучість танка під час влучання протитанкових кумулятивних снарядів.