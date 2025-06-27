"Чорний день для морської піхоти РФ": ЗСУ на Сумщині розгромили "елітний" підрозділ росіян (відео)

Того дня окупанти виконували завдання на території України, мали закріпитися та евакуювати своїх поранених та загиблих.

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В Сумській області бійці ЗСУ розгромили "елітний" підрозділ ЗС РФ, який свого часу брав участь в окупації Криму. Про це повідомили бійці 21-ї окремої механізованої бригади.

Більшість росіян знищили, а десяток окупантів потрапили в полон. Полонені окупанти проходили службу у 810-й бригаді морської піхоти ЗС РФ. Свого часу цей підрозділ брав участь в окупації Криму.

Того дня вони виконували завдання на території України, мали закріпитися та евакуювати своїх поранених та загиблих.

Окупанти розповіли, що мали зайти в посадку, окопатися і протриматися там 2-3 тижні, поки їх замінять. Втім, коли вони зашли посадку, на них налетіла "Баба Яга" та атакували FPV-дрони і міномети.

"Нас направили закріпитися в лісосмузі. Щойно ми туди зайшли, нас "спалила" "пташка", і по нас почали працювати, причому з двох боків. Летіло все", — розповідає один з окупантів.

Наразі життю полонених нічого не загрожує, їм надається медична допомога відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права. Російські "воєнкори" назвали цей бій "чорним днем для морської піхоти".

Нагадаємо, що троє бійців поліції та троє нацгвардійців понад 60 діб утримували важливу позицію. Росіяни оточили їх з трьох боків і перебували на відстані 300 метрів.