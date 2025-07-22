Знищили два батальйони: полк "СКАЛА" поділився деталями операції під Курськом (відео)

Штурмові та розвідувальні групи 425-го окремого штурмового полку ЗСУ "СКАЛА" розповіли, як провели успішну наступальну операцію на території Курської області Росії, взявши під контроль населений пункт і урочище Новий Путь.

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21 липня пресслужба підрозділу опублікувала відео про операцію бійців "Скали" на території РФ.

За словами бійців, операція почалася в травні з форсування державного кордону РФ мотогрупою. Вночі українські військові закріпилися на російській стороні і незабаром до них приєдналися штурмові піхотні групи. Перші траншеї в південній частині урочища було зайнято відразу, що дало змогу розгорнути опорний пункт для подальших атак.

На напрямку наступу росіяни створили глибоко ешелоновану оборону: у районі Новий Путь було розташовано великий опорний пункт із десятками укріплених бліндажів і вогневих точок, прикритих мінними полями та бетонними загородженнями. За даними українських військових, у цьому районі перебувало до роти російської піхоти.

Помітивши просування українських сил, противник почав підтягувати резерви, і щоб вчасно виявити пересування росіян, до них у тил було заведено групу з двох розвідників. Ця позиція отримала назву "Руля". Протягом близько 50 днів бійці виявляли вогневі точки противника, передавали інформацію про пересування техніки та особового складу ЗС РФ, а також допомагали аеророзвідці наводити артилерію. Після виконання бойового завдання розвідники успішно залишили позицію.

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Вогневу підтримку під час операції забезпечували міномети, ствольна артилерія, дрони-камікадзе та імпровізовані бомбери. Знищені укріплення і бліндажі оперативно зачищали штурмовими групами, що дало змогу розширити зону контролю ЗСУ на цій ділянці.

У підсумку за місяць боїв за Новий Шлях і прилеглу територію було знищено до двох батальйонів російських військ. Паралельно підрозділ проводив операції й в інших районах Курської області — поблизу населених пунктів Краснооктябрьский, Комсомольське та Обід.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо про просування військ РФ біля населених пунктів Новоторецьке, Шевченко, Полтавка, Вільне Поле, Андріївка та Попів Яру, Донецької області. Загалом за минулу добу на Покровському напрямку було зафіксовано 36 атак росіян.