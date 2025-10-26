"Сплошная килл-зона": обозреватель рассказал, что сейчас происходит в Часовом Яру

В городе Часов Яр в Донецкой области ситуация продолжает оставаться напряженной. Украинские военные продолжают удерживать город и наносить россиянам немало проблем.

Текущая ситуация в Часовом Яру напоминает "сплошную килл-зону". Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 26 октября.

Такая ситуация в городе, утверждает обозреватель, происходит с обеих сторон.

"В северной части Часового Яра одна огромная и сплошная килл-зона. С обеих сторон", — отметил Мирошников.

Несмотря на ведение боевых действий в сложных условиях, украинские военные создают немало проблем для военных РФ. Обозреватель отмечает, что именно украинские дроны обеспечивают врагу "веселую жизнь" в Часовом Яру.

"Наши дронари обеспечивают врагу веселую жизнь", — сообщил эксперт.

Украинские беспилотники, по утверждениям Мирошникова, действуют так, что россияне не имеют возможности продвигаться даже с помощью периодических механизированных штурмов. Военные ВСУ продолжают держать и сохранять позиции в пределах Часового Яра — при этом, как отмечает эксперт, контролирует достаточно значительный процент территорий.

"Но наши позиции в городе сохраняются, причем % контроля немалый", — пишет Мирошников.

Он также добавил, что, несмотря на заявления российского командования, силы ВСУ продолжают удерживать Часов Яр.

"Несмотря на 100500 заявлений оккупантов, что они захватили город, Часов Яр продолжает держаться уже более 1,5 года!", — подчеркнул эксперт.

Что известно о ситуации в Часовом Яру

Министерство обороны РФ еще в июле заявило о якобы захвате города Часов Яр в Донецкой области. Однако представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии изданию РБК-Украина 31 июля рассказал, что россияне распространяют ложные заявления, а ситуация в городе не изменилась.

Также в ВСУ в августе показывали, как ВС РФ "брали" Часов Яр, отправив на штурмы женщин.

