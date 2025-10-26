Попросили сказать "Паляница": артиллеристы взяли в плен россиянина, который должен был провести ВС РФ в Константиновку

Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые захватили в плен российского военного, который должен был проводить российскую диверсионно-разведывательную группу в город Константиновка Донецкой области.

Украинские артиллеристы в Донецкой области смогли осуществить то, чего обычно не ожидают от их работы. Об этом рассказали 25 октября в Telegram-канале бригады.

Такой случай стал первым в истории бригады.

"Не беремся утверждать, но возможно даже впервые за эту войну вы увидите такой случай", — говорится в заметке.

Пленный россиянин оказался не обычным мобилизованным военнослужащим, а вражеским представителем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Именно он должен был провести российскую ДРГ-группу внутрь самого города Константиновка, а также "готовить почву" для вторжения ВС РФ изнутри.

Военнослужащие ВСУ сорвали намерения российских военных по накоплению сил в Константиновке, утверждают в бригаде.

Відео дня

"Ирония судьбы: артиллерия, которая обычно бьет издалека, на этот раз сработала с близкого. Буквально", — отметили военные.

Военные также рассказали, что пленный россиянин пытался выдать себя за бойца "Азова". Однако украинские артиллеристы проверили его, предложив сказать слово "паляница".

После этого россиянин направил автомат на одного из украинских бойцов, и другой прострелил россиянину ногу. Артиллеристы захватили россиянина в плен.

Как выяснилось уже после задержания, захваченного россиянина зовут Олег. Он воевал против Украины уже четвертый год подряд, а сам был родом из российского города Пенза Пензенской области.

Далее оккупанта ожидает обмен, отметили в бригаде.

Напомним, 24 октября в 425 отдельном штурмовом полку "Скала" рассказали, что ВСУ удалось освободить Торское в Донецкой области, уничтожив и захватив в плен российских военных.

Также 22 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области.