Попросили сказати "Паляниця": артилеристи взяли у полон росіянина, який мав провести ЗС РФ у Костянтинівку

Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вперше захопили у полон російського військового, який мав проводити російську диверсійно-розвідувальну групу у місто Костянтинівка на Донеччині.

Українські артилеристи у Донецькій області змогли здійснити те, чого зазвичай не очікують від їхньої роботи. Про це розповіли 25 жовтня у Telegram-каналі бригади.

Такий випадок став першим в історії бригади.

"Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок", — йдеться у дописі.

Полонений росіянин виявився не звичайним мобілізованим військовослужбовцем, а ворожим представником диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ). Саме він мав провести російську ДРГ-групу усередину самого міста Костянтинівка, а також "готувати ґрунт" для вторгнення ЗС РФ зсередини.

Військовослужбовці ЗСУ зірвали наміри російських військових щодо накопичення сил у Костянтинівці, стверджують у бригаді.

"Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально", — зазначили військові.

Військові також розповіли, що полонений росіянин намагався видати себе за бійця "Азову". Однак українські артилеристи перевірили його, запропонувавши сказати слово "паляниця".

Після цього росіянин направив автомат на одного з українських бійців, і інший прострелив росіянину ногу. Артилеристи захопили росіянина у полон.

Як з'ясувалося вже після затримання, захопленого росіянина звати Олег. Він воював проти України вже четвертий рік поспіль, а сам був родом з російського міста Пенза Пензенської області.

Далі на окупанта очікує обмін, зазначили у бригаді.

Нагадаємо, 24 жовтня у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" розповіли, що ЗСУ вдалося звільнити Торське у Донецькій області, знищивши та захопивши у полон російських військових.

Також 22 жовтня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що ЗСУ звільнили населений пункт у Донецькій області.