Над Кучеровим Яром майорить український стяг: ЗСУ звільнили село на Донеччині (відео)

Українські військові звільнили від окупантів село Кучерів Яр у Донецькій області. Після успішної операції над населеним пунктом знову замайорів український прапор, а в полон потрапили десятки російських військових.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, звільнення населеного пункту здійснили підрозділи 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ. На оприлюднених кадрах видно, як військові підіймають синьо-жовтий стяг над Кучеровим Яром.

Також у Генштабі повідомили, що під час операції значно поповнено обмінний фонд — до рук українських захисників потрапили кілька десятків російських полонених.

Варто зауважити, що Кучерів Яр перебував під окупацією з серпня 2025 року, коли російські війська захопили його під час прориву в районі Добропілля.

Окрім цього, станом на вечір 21 жовтня, за даними аналітиків DeepState, українські захисники покращили свої позиції в районах Нового Шахового та Кучерового Яру. Якщо ще напередодні звільнена від окупантів територія біля Нового Шахового становила 6,01 кв. км, то тепер вона розширилася до 7,82 кв. км — приріст склав 1,81 кв. км. У районі Кучерового Яру площа контролю Сил оборони збільшилася з 2,56 до 5,67 кв. км, тобто на 3,11 кв. км.

Карта DeepState - ситуація у районі Кучерового Яру Фото: Скриншот

Яка ситуація на фронті станом на 22 жовтня

Щодо ситуації на фронті, за інформацією Генштабу станом на 16:00 22 жовтня: від початку доби відбулося 56 бойових зіткнень. Українські захисники тримають рубежі, відбивають атаки ворога та завдають йому втрат.

Противник обстрілював населені пункти Сумської та Чернігівської областей, застосовував авіацію та реактивні системи залпового вогню. Найактивніші бої тривали на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Покровському та Олександрівському напрямках. В усіх регіонах українські війська успішно відбивали атаки, а деякі бої тривають.

Раніше Фокус писав, що у Покровську діють не диверсанти, а підрозділи регулярної армії РФ. За словами військового оглядача, росіяни просунулися в місто на 10 км, тож українським силам, ймовірно, доведеться відступити, щоб уникнути оточення.

Також стало відомо, що російські окупанти цілеспрямовано відкривали вогонь по мирних жителях, які намагалися вийти з Покровська. Ба більше, військові хотіли скинути відповідальність за свої злочини на ЗСУ.