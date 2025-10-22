ЗСУ відбили позиції на Донеччині, ЗС РФ повністю окупували Полтавку, — DeepState (карта)

Збройні сили України продовжують закривати прорив Збройних сил Російської Федерації під Добропіллям та змогли повернути контроль над майже 5 кв. км території поруч з двома селами, встановили аналітики. Тим часом росіяни окупували село у Запорізькій області, площею 0,059 кв. км.

На Покровському напрямку українським бійцям вдалось повернути контроль на двох ділянках, але росіяни окупували одне село та просунулись біля ще чотирьох, ідеться у дописі аналітиків DeepState. У оновленні карти бойових дій, яке з'явилось зранку 22 жовтня, зросли "сині" зони, контрольовані ЗСУ, але є також розширення "червоних" російських позицій.

Просування ЗСУ. Покровський напрямок. Аналітики повідомили, що бійці ЗСУ мають успіхи у двох точках під Добропіллям. Ситуація покращилась біля Нового Шахового та Кучерового Яру, показує карта. Крім того, площа, на якій перебувають російські війська зменшилась, а територія, відбита українцями зросла. Зокрема, поруч з Новим Шаховим ще вчора "синя" зона (щойнозвільнена від росіян) мала розміри 6,01 кв. км, а сьогодні — 7,82 кв. км: є приріст на 1,81 кв. км. Поруч з Кучеровим Яром — було 2,56, стало 5,67, приріст — 3,11 кв. км.

Наступ РФ - Кучерів Яр та Нове Шахове і просування ЗСУ Фото: DeepState

Просування ЗС РФ.

Запорізька область. Згідно з даними аналітиків, росіяни повністю окупували село Полтавка, яке раніше мало вузьку смугу на південному заході, підконтрольну Силам оборони. Станом на 22 жовтня населений пункт під повним контролем ЗС РФ, показує карта DeepState. Площа села у Пологівському районі — 0,059 кв. км.

Інші ділянки, в яких є просування ЗС РФ — Новомиколаївка-Охотниче (на 1,54 км, росіяни дійшли до берегів річки Янчул), Нововасилівське (просування на 1,29 км),

Покровський напрямок. Аналітики повідомили, що ЗС РФ просунулись поруч з селами Новоторецьке та Шахове. Обидва населених пункти — у зоні прориву росіян під Добропіллям, східний фланг.

Дніпропетровська-Донецька область. Новопавлівський напрямок. Росіяни дещо розширили червону зону на межі областей, показала карта DeepState. ЗС РФ не окупували Іванівку, але наблизились до села з півдня на відстань 1,68 км. Від Іванівки до Новопавлівки — близько 9 км.

Наступ РФ — що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ в оновленому звіті станом на ранок 22 жовтня розповів про спроби наступу ЗС РФ на сході. Згідно з даними командування, найбільше атак росіян — під Покровськом та ще поруч з 17 населеними пунктами (64 рази). Крім того, на Олександрівському напрямку, до якого відносять село Іванівку, нарахували 11 атак. На Гуляйпільському — два штурми поруч з Полтавкою, і усі відбиті Силами оборони, ідеться у звіті. Інші гарячі напрямки, в яких є атаки ЗС РФ, але немає просування, — це Лиманський (17) та Костянтинівський (25).

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ і про події у Покровську. 22 жовтня військовий експерт Іван Ступак зауважив, що росіяни завели у місто не ДРГ, а регулярні сили, створили "мішок на 10 км" і ЗСУ мали б відійти, щоб не потрапити в оточення.

Нагадуємо, 21 жовтня СБУ повідомила про удар по летовищу ЗС РФ на тимчасово окупованій частині Запорізької області та про знищення цілей, які виявили завдяки росЗМІ.