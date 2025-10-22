ВСУ отбили позиции в Донецкой области, ВС РФ полностью оккупировали Полтавку, — DeepState (карта)

Вооруженные силы Украины продолжают закрывать прорыв Вооруженных сил Российской Федерации под Добропольем и смогли вернуть контроль над почти 5 кв. км территории рядом с двумя селами, установили аналитики. Тем временем россияне оккупировали село в Запорожской области, площадью 0,059 кв. км.

На Покровском направлении украинским бойцам удалось вернуть контроль на двух участках, но россияне оккупировали одно село и продвинулись возле еще четырех, говорится в заметке аналитиков DeepState. В обновлении карты боевых действий, которое появилось утром 22 октября, выросли "синие" зоны, контролируемые ВСУ, но есть также расширение "красных" российских позиций.

Продвижение ВСУ. Покровское направление. Аналитики сообщили, что бойцы ВСУ имеют успехи в двух точках под Добропольем. Ситуация улучшилась у Нового Шахового и Кучерова Яра, показывает карта. Кроме того, площадь, на которой находятся российские войска уменьшилась, а территория, отбитая украинцами выросла. В частности, рядом с Новым Шаховым еще вчера "синяя" зона (только что освобожденная от россиян) имела размеры 6,01 кв. км, а сегодня — 7,82 кв. км: есть прирост на 1,81 кв. км. Рядом с Кучеровым Яром — было 2,56, стало 5,67, прирост — 3,11 кв. км.

Наступление РФ — Кучеров Яр и Новое Шахово и продвижение ВСУ Фото: DeepState

Продвижение ВС РФ.

Запорожская область. Согласно данным аналитиков, россияне полностью оккупировали село Полтавка, которое ранее имело узкую полосу на юго-западе, подконтрольную Силам обороны. По состоянию на 22 октября населенный пункт под полным контролем ВС РФ, показывает карта DeepState. Площадь села в Пологовском районе — 0,059 кв. км.

Другие участки, в которых есть продвижение ВС РФ — Новониколаевка-Охотничье (на 1,54 км, россияне дошли до берегов реки Янчул), Нововасильевское (продвижение на 1,29 км),

Покровское направление. Аналитики сообщили, что ВС РФ продвинулись рядом с селами Новоторецкое и Шахово. Оба населенных пункта — в зоне прорыва россиян под Добропольем, восточный фланг.

Днепропетровская-Донецкая область. Новопавловское направление. Россияне несколько расширили красную зону на границе областей, показала карта DeepState. ВС РФ не оккупировали Ивановку, но приблизились к селу с юга на расстояние 1,68 км. От Ивановки до Новопавловки — около 9 км.

Наступление РФ — что происходит на фронте

Генштаб ВСУ в обновленном отчете по состоянию на утро 22 октября рассказал о попытках наступления ВС РФ на востоке. Согласно данным командования, больше всего атак россиян — под Покровском и еще рядом с 17 населенными пунктами (64 раза). Кроме того, на Александровском направлении, к которому относят село Ивановку, насчитали 11 атак. На Гуляйпольском — два штурма рядом с Полтавкой, и все отбиты Силами обороны, говорится в отчете. Другие горячие направления, в которых есть атаки ВС РФ, но нет продвижения, — это Лиманское (17) и Константиновское (25).

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ и о событиях в Покровске. 22 октября военный эксперт Иван Ступак отметил, что россияне завели в город не ДРГ, а регулярные силы, создали "мешок на 10 км" и ВСУ должны были бы отойти, чтобы не попасть в окружение.

Напоминаем, 21 октября СБУ сообщила об ударе по аэродрому ВС РФ на временно оккупированной части Запорожской области и об уничтожении целей, которые обнаружили благодаря росСМИ.