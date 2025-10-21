СБУ уничтожила два российских самолета (видео)

Два легкомоторных самолета, которые российские оккупанты используют для перехвата и уничтожения украинских дронов, уничтожили спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

Кадры проведенной операции СБУ опубликовала на своих страницах в соцсетях.

Ролик сначала показывает кадры российской пропаганды, где военкор оккупантов рассказывает, как используются эти борта. Обычно на охоту за дронами в небо поднимаются два человека – пилот и его напарник с оружием, который стреляет по украинским беспилотникам.

В следующий момент дрон БУ поражает самолет, закрытый маскировочной сеткой, который стоит на аэродроме.

"Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в русском тылу. СБУ продолжает избивать оккупантов

всеми доступными средствами. За каждое преступление они

понесут справедливое возмездие!" – заверили в СБУ.

Кроме того, сегодня ВСУ атаковали склад боеприпасов в Брянске и местный химзавод. Как заявляли росСМИ, для удара по военным объектам РФ использовались дроны и ракеты "Storm Shadow", "Нептун", HIMARS и другие.

Ранее сообщалось, что ударные дроны подразделения "Lasar's Group" уничтожили РСЗО "Смерч", которым российская армия обстреливала юг Украины. Это третья пусковая установка, выведенная из строя украинскими защитниками с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Напомним, в августе дроны СБУ ударили по самолетам РФ в Саках, а также атаковали два вертолета на линии фронта.