Терроризировала весь юг Украины: ВСУ уничтожили РСЗО "Смерч" (видео)

Третья с начала войны реактивная система залпового огня "Смерч" была уничтожена в Херсонской области на расстоянии 33 км от линии боевого столкновения. Она обстреливала мирное население Херсона, Николаева и Запорожья.

Удар нанесли ударные дроны подразделения "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг", сообщают Силы обороны Юга Украины.

По информации Defense Express, аэроразведка Lasar's Group сперва зафиксировала РСЗО "Смерч" во время боевой работы в поле, а со временем отслеживала ее перемещение в укрытие среди деревьев. После этого по ней ударил дрон-камикадзе, а затем добил бомбер. Мощная детонация подтвердила уничтожение объекта.

Аналитики ресурса предполагают, что это мог быть не "Смерч", а модернизированная РСЗО "Торнадо-С", которая внешне очень на него похожа. Если это подтвердится, то станет первым в истории российско-украинской войны уничтожением этой установки.

"Такой вывод появляется из-за того, что многие цели в регионе, как вот упомянутая в видео Пересадовка Николаевской области, находились на расстоянии более 70-80 км от линии фронта. На такое расстояние могут долететь только модернизированные ракеты этой системы", – отмечают они.

Однако точно определить тип РСЗО по одной пусковой до конца невозможно из-за, как уже говорились, из-за схожести "Смерча" и "Торнадо".

"Торнадо-С" имеет дальность поражения до 120 км Фото: ТАСС

Даже если уничтоженная РСЗО – БМ-30 "Смерч", то это тоже "жирный" улов, поскольку с начала войны это – третья ликвидированная установка.

Первую РСЗО "Смерч" украинские воины уничтожили осенью 2022 года, вторую – через год.

"Смерч" имеет большую дальность до 70 км и до 120 км в случае "Торнадо-С", и эту установку тяжело отследить, поскольку сразу после выполнения боевой задачи она уезжает.

Напомним, в августе 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей". Они прицельно целились по рынку.

Ранее сообщалось, что у ВС РФ возник кризис из-за нехватки РСЗО на фронте.