Тероризувала весь південь України: ЗСУ знищили РСЗВ "Смерч" (відео)

Третю з початку війни реактивну систему залпового вогню "Смерч" було знищено в Херсонській області на відстані 33 км від лінії бойового зіткнення. Вона обстрілювала мирне населення Херсона, Миколаєва та Запоріжжя.

Удару завдали ударні дрони підрозділу "Lasar's Group" в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь", повідомляють Сили оборони Півдня України.

За інформацією Defense Express, аеророзвідка Lasar's Group спершу зафіксувала РСЗВ "Смерч" під час бойової роботи в полі, а згодом відстежувала її переміщення в укриття серед дерев. Після цього по ній вдарив дрон-камікадзе, а потім добив бомбер. Потужна детонація підтвердила знищення об'єкта.

Аналітики ресурсу припускають, що це міг бути не "Смерч", а модернізована РСЗВ "Торнадо-С", яка зовні дуже на нього схожа. Якщо це підтвердиться, то стане першим в історії російсько-української війни знищенням цієї установки.

Відео дня

"Такий висновок з'являється через те, що багато цілей у регіоні, як-от згадана у відео Пересадівка Миколаївської області, перебували на відстані понад 70-80 км від лінії фронту. На таку відстань можуть долетіти тільки модернізовані ракети цієї системи", — зазначають вони.

Однак точно визначити тип РСЗВ за однією пусковою до кінця неможливо через, як уже йшлося, схожість "Смерча" і "Торнадо".

"Торнадо-С" має дальність ураження до 120 км Фото: ТАСС

Навіть якщо знищена РСЗВ — БМ-30 "Смерч", то це теж "жирний" улов, оскільки з початку війни це — третя ліквідована установка.

Першу РСЗВ "Смерч" українські воїни знищили восени 2022 року, другу — через рік.

"Смерч" має велику дальність до 70 км і до 120 км у разі "Торнадо-С", і цю установку важко відстежити, оскільки відразу після виконання бойового завдання вона їде.

Нагадаємо, у серпні 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів". Вони прицільно цілилися по ринку.

Раніше повідомлялося, що у ЗС РФ виникла криза через брак РСЗВ на фронті.