ВС РФ ударили по Константиновке из "Смерчей": ракеты запустили по рынку, есть погибшие (фото)

В Донецкой областной военной администрации отметили, что россияне целились по рынку сознательно. Повреждения получили торговые павильоны и жилые дома.

Related video

"По меньшей мере 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей"", — заявил 20 августа глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он уточнил, что в результате атаки повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 машины и линия электропередач.

Фото одного из поврежденных домов Фото: Донецкая ОВА

Глава обладминистрации отметил, что оставаться в Донецкой области — опасно.

"Россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно", — призвал он.

В Константиновском городском совете уточнили, что обстрел из реактивных систем залпового огня "Смерч" произошел в промежутке с 09:55 до 10:30 утра.

Фото последствий удара по рынку Фото: Донецкая ОВА

В горсовете тоже призвали всех, кто остается в прифронтовых районах, не медлить с эвакуацией. Для этого советуют обращаться на горячую линию: 050 567 88 87 или 093 420 18 83.

Напомним, ночью на 20 августа ВС РФ ударили по Одесской и Сумской областях, вызвав пожары на объектах инфраструктуры. Спасатели привлекали пожарный поезд "Укрзализныци", чтобы одолеть огонь.

В 4:32 утра в Полтавской ОВА сообщили о радиационной угрозе для Миргородского района, которая длилась всего одну минуту. Впоследствии выяснилось, что предупреждение было ошибочным.