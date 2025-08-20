Удары ВС РФ дронами по Одесской и Сумской областям: вспыхнули сильные пожары, много раненых (фото)

Российские беспилотники ночью 20 августа ударили по Одесской и Сумской областям, на юге горел объект топливно-энергетической инфраструктуры.

В результате удара дронами по Одесской области пострадал один человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ликвидации последствий российской атаки участвовали 54 спасателя и 16 единиц техники. Пришлось также привлечь пожарный поезд компании "Укрзализныци".

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер уточнил, что в Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. Огонь быстро ликвидировали пожарные.

В Измаильской районной администрации рассказали об ударе россиян дронами "Шахед" по припортовой инфраструктуре. На последствия обратил внимание руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заявил, что эти атаки нужно завершать.

В условиях, когда агрессор говорит о желании мира, его удары демонстрируют, что войну заканчивать РФ не сильно спешит. Усиление безопасности в воздухе, на земле и воде — наш приоритет. Давление на россию для завершения войны — тоже", — подчеркнул он.

Удары БПЛА по Сумской области: ранены 12 человек

Кроме этого, ночью 20 августа ВС РФ ударили беспилотниками по городу Ахтырка Сумской области. Ранения получили 12 человек, в том числе дети. Также поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение и гараж, сообщила местная полиция.

ВС РФ специально атаковали жилые кварталы в Сумской области

"Российские войска целенаправленно атаковали жилые кварталы. По всем фактам начаты уголовные производства по ст.438 (военные преступления)", — указали полицейские.

К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, погибших нет, рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Напомним, в ночь на 18 августа из-за атаки ВС РФ по Одесской области "Шахедами" пострадала нефтебаза азербайджанской госкомпании SOCAR. А 8 августа оккупанты запустили около 10 БПЛА по этому объекту.

Поздно вечером 17 августа также произошел массированный удар по Одесской области: ВС РФ запустили несколько десятков беспилотников из акватории Черного моря.