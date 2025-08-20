Удари ЗС РФ дронами по Одеській і Сумській областях: спалахнули сильні пожежі, багато поранених (фото)

Російські безпілотники вночі 20 серпня вдарили по Одеській і Сумській областях, на півдні горів об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Унаслідок удару дронами по Одеській області постраждала одна людина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ліквідації наслідків російської атаки брали участь 54 рятувальники та 16 одиниць техніки. Довелося також залучити пожежний поїзд компанії "Укрзалізниці".

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер уточнив, що в Ізмаїлі пошкоджено об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення. Вогонь швидко ліквідували пожежники.

В Ізмаїльській районній адміністрації розповіли про удар росіян дронами "Шахед" по припортовій інфраструктурі. На наслідки звернув увагу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заявив, що ці атаки потрібно завершувати. Єрмак і заявив, що ці атаки потрібно завершувати.

В умовах, коли агресор говорить про бажання миру, його удари демонструють, що війну закінчувати РФ не дуже поспішає. Посилення безпеки в повітрі, на землі та воді — наш пріоритет. Тиск на росію для завершення війни — теж", — наголосив він.

Удари БПЛА по Сумській області: поранено 12 осіб

Крім цього, вночі 20 серпня ЗС РФ вдарили безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Поранення дістали 12 осіб, зокрема діти. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, господарську споруду та гараж, повідомила місцева поліція.

ЗС РФ спеціально атакували житлові квартали в Сумській області

"Російські війська цілеспрямовано атакували житлові квартали. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини)", — вказали поліцейські.

До ліквідації наслідків залучено всі екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу, загиблих немає, розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня через атаку ЗС РФ по Одеській області "Шахедами" постраждала нафтобаза азербайджанської держкомпанії SOCAR. А 8 серпня окупанти запустили близько 10 БПЛА по цьому об'єкту.

Пізно ввечері 17 серпня також стався масований удар по Одеській області: ЗС РФ запустили кілька десятків безпілотників з акваторії Чорного моря.