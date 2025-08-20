ЗС РФ вдарили по Костянтинівці зі "Смерчів": ракети запустили по ринку, є загиблі (фото)

У Донецькій обласній військовій адміністрації наголосили, що росіяни цілили по ринку свідомо. Пошкоджень зазнали торгові павільйони та житлові будинки.

"Щонайменше 3 людини загинули й 4 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів"", — заявив 20 серпня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджені 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 машини та лінія електропередач.

Фото одного з пошкоджених будинків Фото: Донецька ОВА

Очільник обладміністрації наголосив, що залишатися у Донецькій області — небезпечно.

"Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно", — закликав він.

У Костянтинівській міській раді уточнили, що обстріл з реактивних систем залпового вогню "Смерч" відбувся у проміжку з 09:55 до 10:30 ранку.

Фото наслідків удару по ринку Фото: Донецька ОВА

У міськраді теж закликали усіх, хто залишається у прифронтових районах, не зволікати з евакуацією. Для цього радять звертатись на гарячу лінію: 050 567 88 87 або 093 420 18 83.

Нагадаємо, вночі на 20 серпня ЗС РФ вдарили по Одеській і Сумській областях, спричинивши пожежі на об’єктах інфраструктури. Рятувальники залучали пожежний потяг "Укрзалізниці", щоб здолати вогонь.

О 4:32 ранку у Полтавській ОВА повідомили про радіаційну загрозу для Миргородського району, яка тривала лише одну хвилину. Згодом з’ясувалося, що попередження було помилковим.