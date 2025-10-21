СБУ знищила два російські літаки (відео)

Два легкомоторні літаки, які російські окупанти використовують для перехоплення і знищення українських дронів, знищили спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Кадри проведеної операції СБУ опублікувала на своїх сторінках у соцмережах.

Ролик спочатку показує кадри російської пропаганди, де воєнкор окупантів розповідає, як використовуються ці борти. Зазвичай на полювання за дронами в небо піднімаються двоє людей — пілот і його напарник зі зброєю, який стріляє по українських безпілотниках.

Наступної миті дрон БУ вражає літак, закритий маскувальною сіткою, який стоїть на аеродромі.

"Така робота з "розчищення" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійний хлопок у російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів

усіма доступними засобами. За кожен злочин вони

Відео дня

понесуть справедливу відплату!" — запевнили в СБУ.

Крім того, сьогодні ЗСУ атакували склад боєприпасів у Брянську і місцевий хімзавод. Як заявляли росЗМІ, для удару по військових об'єктах РФ використовували дрони і ракети "Storm Shadow", "Нептун", HIMARS та інші.

Раніше повідомлялося, що ударні дрони підрозділу "Lasar's Group" знищили РСЗВ "Смерч", яким російська армія обстрілювала південь України. Це третя пускова установка, виведена з ладу українськими захисниками з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Нагадаємо, у серпні дрони СБУ вдарили по літаках РФ у Саках, а також атакували два вертольоти на лінії фронту.