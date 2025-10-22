Над Кучеровым Яром развевается украинский флаг: ВСУ освободили село в Донецкой области (видео)

Украинские военные освободили от оккупантов село Кучеров Яр в Донецкой области. После успешной операции над населенным пунктом снова взвился украинский флаг, а в плен попали десятки российских военных.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, освобождение населенного пункта осуществили подразделения 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск. На обнародованных кадрах видно, как военные поднимают сине-желтый флаг над Кучеровым Яром.

Также в Генштабе сообщили, что во время операции значительно пополнен обменный фонд — в руки украинских защитников попали несколько десятков российских пленных.

Стоит заметить, что Кучеров Яр находился под оккупацией с августа 2025 года, когда российские войска захватили его во время прорыва в районе Доброполья.

Кроме этого, по состоянию на вечер 21 октября, по данным аналитиков DeepState, украинские защитники улучшили свои позиции в районах Нового Шахового и Кучерова Яра. Если еще накануне освобожденная от оккупантов территория возле Нового Шахового составляла 6,01 кв. км, то теперь она расширилась до 7,82 кв. км — прирост составил 1,81 кв. км. В районе Кучерова Яра площадь контроля Сил обороны увеличилась с 2,56 до 5,67 кв. км, то есть на 3,11 кв. км.

Карта DeepState — ситуация в районе Кучерова Яра Фото: Скриншот

Какова ситуация на фронте по состоянию на 22 октября

О ситуации на фронте, по информации Генштаба по состоянию на 16:00 22 октября: с начала суток произошло 56 боевых столкновений. Украинские защитники держат рубежи, отражают атаки врага и наносят ему потери.

Противник обстреливал населенные пункты Сумской и Черниговской областей, применял авиацию и реактивные системы залпового огня. Самые активные бои шли на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Покровском и Александровском направлениях. Во всех регионах украинские войска успешно отбивали атаки, а некоторые бои продолжаются.

Ранее Фокус писал, что в Покровске действуют не диверсанты, а подразделения регулярной армии РФ. По словам военного обозревателя, россияне продвинулись в город на 10 км, поэтому украинским силам, вероятно, придется отступить, чтобы избежать окружения.

Также стало известно, что российские оккупанты целенаправленно открывали огонь по мирным жителям, которые пытались выйти из Покровска. Более того, военные хотели сбросить ответственность за свои преступления на ВСУ.