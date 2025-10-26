"Суцільна кілл-зона": оглядач розповів, що зараз відбувається у Часовому Яру

У місті Часів Яр у Донецькій області ситуація продовжує залишатися напруженою. Українські військові продовжують утримувати місто та завдавати росіянам чимало проблем.

Поточна ситуація у Часовому Яру нагадує "суцільну кілл-зону". Про це розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі 26 жовтня.

Така ситуація у місті, стверджує оглядач, відбувається з обох сторін.

"У північній частині Часового Яру одна величезна та суцільна кілл-зона. З обох боків", — зазначив Мірошников.

Попри ведення бойових дій у складних умовах, українські військові створюють чимало проблем для військових РФ. Оглядач зазначає, що саме українські дрони забезпечують ворогу "веселе життя" у Часовому Яру.

"Наші дронарі забезпечують ворогу веселе життя", — повідомив експерт.

Українські безпілотники, за твердженнями Мірошникова, діють так, що росіяни не мають змоги просуватися навіть за допомогою періодичних механізованих штурмів. Військові ЗСУ продовжують тримати та зберігати позиції у межах Часового Яру — при цьому, як наголошує експерт, контролює достатньо значний відсоток територій.

"Але наші позиції в місті зберігаються, причому % контролю немалий", — пише Мірошников.

Він також додав, що, попри заяви російського командування, сили ЗСУ продовжують утримувати Часів Яр.

"Не дивлячись на 100500 заяв окупантів, що вони захопили місто, Часів Яр продовжує триматися вже понад 1,5 року!", — наголосив експерт.

Що відомо про ситуацію у Часовому Яру

Міністерство оборони РФ ще у липні заявило про нібито захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. Однак речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі виданню РБК-Україна 31 липня розповів, що росіяни поширюють неправдиві заяви, а ситуація у місті не змінилася.

Також у ЗСУ у серпні показували, як ЗС РФ "брали" Часів Яр, відправивши на штурми жінок.

