Вугледар був у тактичному оточенні, ЗС РФ переважали в дев'ять разів, — комбриг 72-ї бригади

За словами Олександра Охріменка, утримувати місто було неможливо через перевагу росіян у бронетехніці, артилерії, протитанкових засобах і чисельності особового складу.

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Українські військові потрапили в тактичне оточення під час відходу з Вугледара, коли чисельність сил противника перевищувала їх у дев'ять разів. Про це розказав новий командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, після 27 вересня ситуація у місті стала дуже напруженою, особливо на флангах, що зробило подальшу оборону Вугледара неможливою.

"Здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно. Резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю", — заявив Охріменко.

Він додав, що резерви, які могли б прибути на допомогу, потрапили під вогневий тиск противника, зокрема великокаліберної артилерії.

Охріменко також зазначив, що на кінець вересня Вугледар втратив своє стратегічне значення через зміни на південному напрямку Донбасу. Українським силам протистояли кілька російських підрозділів, серед яких 36-та та 39-та мотострілецькі бригади, 57-ма бригада та 91-й стрілецький полк.

Командир підкреслив, що ворог мав значну перевагу в техніці, зокрема танках, бойових машинах піхоти та артилерії, а також чисельністю особового складу.

"Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника. Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", — додав Охріменко.

Вихід ЗСУ з Вугледара: що відомо

Нагадаємо, 1 жовтня аналітики DeepState повідомили про окупацію Вугледара. Російські пабліки поширювали фото та відео з прапорами РФ на дахах будівель.

2 жовтня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" підтвердило виведення українських підрозділів з Вугледара через загрозу оточення міста.

3 жовтня президент Володимир Зеленський назвав правильним рішенням вихід ЗСУ з Вугледара, оскільки воно було необхідним для збереження життя військовослужбовців.