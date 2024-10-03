"Угледар был обречен": боец 72-й ОМБр раскритиковал командование

Военнослужащий Николай Ворошнов подчеркнул, что людей можно было спасти. Он прокомментировал и смену командира бригады в самый разгар битвы за город.

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2 октября появилась информация о захвате Угледара в Донецкой области. В ВСУ подтвердили, что высшее командование разрешило вывод войск из города. Аэроразведчик 72-й ОМБр Николай Ворошнов, однако, заявил в соцсетях, что приказа об отходе не было.

"Угледар был обречен, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказа о выходе так и не дали", — написал боец.

По его словам, "все в городе и вокруг него" понимали, что отсчет шел сначала на дни, а затем и на часы. Однако бойцы не получили приказа покинуть позиции. Куда отходить, также было неизвестно.

"Пока у врага будет хватать сил нас гнать — мы будем сунуться назад", — добавил Ворошнов.

Он отметил, что не будет участвовать в обсуждениях в комментариях, чтобы не "ляпнуть чего-то лишнего".

Публикация Николая Ворошнова от 2 октября Фото: Скриншот

3 октября Ворошнов признался, что иногда очень себя сдерживает, чтобы не вмешиваться в "дилетантские дебаты".

"Вопрос отхода с такого стратегического рубежа как Угледар — это не компетенция командира бригады, это гораздо выше. Поэтому все эти упреки о бардаке с заменой комбрига в 72-й — это сплошная чушь. Да, что-то где-то есть, но вряд ли это имеет стратегическое влияние", — пояснил он.

Военный предположил, что увольнение полковника Ивана Винника, который был командиром 72-й ОМБр, могло произойти "не вовремя". Он напомнил, что предшественника Винника — Александра "Славяна" Вдовиченко — тоже сменили "в разгар Бахмутской разные".

"Также много "возмущения" в соцсетях из-за того что бывший комбриг 72-й ОМБр Винник пошел на повышение — это такая у нас система, с таких военных должностей нельзя просто переместить, комбриги идут или на повышение, или разжалование", — добавил Ворошнов.

Публикация Николая Ворошнова от 3 октября Фото: Скриншот

Напомним, о смене командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев стало известно 29 сентября. Полковник Иван Винник в соцсетях поблагодарил подчиненных и призвал их уверенно шагать к победе.

2 октября пресс-офицер 72-й ОМБр Арсений Прилипка заверил, что в войске ничего не делается без приказа. Также он отреагировал на предположение, что решение выводить войска было принято слишком поздно.