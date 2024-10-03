Вовремя ли начали выводить ВСУ из Угледара: в "Черных Запорожцев" ответили (видео)

Пресс-офицер Арсений Прилипка объяснил, что ВС РФ удалось усложнить украинским защитникам логистику. Он подчеркнул, что в такой ситуации приходится принимать решения "на поле боя".

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2 октября в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что из города Угледар в Донецкой области начали отводить украинские силы. 2 октября в комментарии "Радио Свобода" подробнее об этом рассказал пресс-офицер 72 ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка.

"Все, что двигалось в направлении наших подразделений, оно, конечно, попадало под обстрелы", — подчеркнул он.

Военный рассказал, что давление враг с флангов создал "очень сложные условия". Силы обороны имели трудности с логистикой, но раненых все же удавалось вывозить с позиций.

"Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но благодаря тому, что отошли на другой рубеж и заняли его, мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли большие потери", — отметил Прилипка.

Он подтвердил, что силы выводили по приказу командования.

"Мы в войске находимся, а в войске все делается по приказу — по команде и в соответствии с иерархией", — пояснил пресс-офицер.

Он заверил, что высшее командование понимает ситуацию. Командиры бригады уже принимают решение в зависимости от обстоятельств на поле боя, каким образом и какими путями будут отходить бойцы.

"Это же понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути отхода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря", — добавил Прилипка.

Также он отреагировал на обвинения, что ВСУ начали отход поздно.

"Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не владея той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", — заявил военнослужащий.

Он рассказал, что сейчас бригада занимает подготовленные позиции, которые являются "наиболее удобными", чтобы держать оборону на этом направлении.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что ВС РФ так и не удалось окружить Угледар. Однако, по его словам, город превратился в сплошные руины.

Боец ВСУ Станислав Бунятов назвал населенные пункты, которые могут стать "новой целью" врага после Угледара.