"Движение нереально быстрое": боец ВСУ раскрыл "новую цель" врага после Угледара (карта)

Защитник Станислав Бунятов назвал населенные пункты, на которые попытается наступать РФ. Он отметил, что речь идет не просто о "красных границах на карте".

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2 октября аналитики и военные сообщили о захвате Угледара в Донецкой области, впоследствии в ВСУ официально подтвердили вывод войск. 3 октября старший сержант роты и командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов спрогнозировал, куда дальше будет пытаться продвигаться враг.

По словам военного, логично, что "новая цель" ВС РФ на этом направлении — села Богоявленка и Дальнее (под Курахово).

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Создание клещей — не просто красные границы на карте, это расширение зоны работы артиллерии, дронов, ухудшение нашей логистики, ограниченная возможность работы нашей артиллерии и дронов, возможность вражеским ДРГ просачиваться в наши тылы и т.д.", — подчеркнул он.

Бунятов добавил, что движение российских оккупантов на Донбассе, если сравнивать с 2023 годом, "нереально быстрое".

Напомним, на правах анонимности один из бойцов 72-й ОМБр рассказал, что ВСУ были вынуждены выйти из Угледара из-за нехватки личного состава и боеприпасов. По его словам, Украине "просто уже некем и нечем было воевать", а враг имел преимущество в количестве FPV-дронов и начал дистанционно минировать подъездные дороги.

В СМИ сообщили, что оккупация Угледара усложнит оборону в юго-западной части Донецкой области. В издании предупредили, что захватчики могут усилить атаки в направлении Покровска.