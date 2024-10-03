"Рух нереально швидкий": боєць ЗСУ розкрив "нову ціль" ворога після Вугледару (карта)
Захисник Станіслав Бунятов назвав населені пункти, на які спробує наступати РФ. Він наголосив, що йдеться не просто про "червоні кордони на карті".
2 жовтня аналітики та військові повідомили про захоплення Вугледару у Донецькій області, згодом у ЗСУ офіційно підтвердили виведення військ. 3 жовтня старший сержант роти та командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов спрогнозував, куди далі намагатиметься просуватись ворог.
Зі слів військового, логічно, що "нова ціль" ЗС РФ на цьому напрямку — села Богоявленка та Дальнє (під Кураховим).
"Створення кліщів — не просто червоні кордони на карті, це розширення зони роботи артилерії, дронів, погіршення нашої логістики, обмежена можливість роботи нашої артилерії та дронів, можливість ворожим ДРГ просочуватися в наші тили тощо", — наголосив він.
Бунятов додав, що рух російських окупантів на Донбасі, якщо порівнювати з 2023 роком, "нереально швидкий".
Нагадаємо, на правах анонімності один з бійців 72-ї ОМБр розповів, що ЗСУ були змушені вийти з Вугледара через брак особового складу та боєприпасів. З його слів, Україні "просто вже ніким і нічим було воювати", а ворог мав перевагу у кількості FPV-дронів та почав дистанційно мінувати під’їзні дороги.
У ЗМІ повідомили, що окупація Вугледара ускладнить оборону у південно-західній частині Донеччини. У виданні попередили, що загарбники можуть посилити атаки в напрямку Покровська.