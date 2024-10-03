Чи вчасно почали виводити ЗСУ з Вугледара: у "Чорних Запорожців" відповіли (відео)

Пресофіцер Арсеній Приліпка пояснив, що ЗС РФ вдалося ускладнити українським оборонцям логістику. Він підкреслив, що в такій ситуації доводиться ухвалювати рішення "на полі бою".

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2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що з міста Вугледар у Донецькій області почали відводити українські сили. 2 жовтня у коментарі "Радіо Свобода" детальніше про це розповів пресофіцер 72 ОМБр ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка.

"Все, що рухалося в напрямку наших підрозділів, воно, звісно, потрапляло під обстріли", — підкреслив він.

Військовий розповів, що тиск ворог з флангів створив "дуже складні умови". Сили оборони мали труднощі з логістикою, але поранених все ж вдавалося вивозити з позицій.

"Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але завдяки тому, що відійшли на інший рубіж і зайняли його, ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було б критично для наших підрозділів важко, і ми б зазнали більших втрат", — зауважив Приліпка.

Він підтвердив, що сили виводили за наказом командування.

"Ми у війську знаходимося, а у війську все робиться за наказом — за командою і відповідно до ієрархії", — пояснив пресофіцер.

Він запевнив, що вище командування розуміє ситуацію. Командири бригади вже ухвалюють рішення залежно від обставин на полі бою, яким чином та якими шляхами відходитимуть бійці.

"Це ж зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно завдає ударів, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи", — додав Приліпка.

Також він відреагував на звинувачення, що ЗСУ почали відхід запізно.

"Дуже легко коментувати й звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті й не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади", — заявив військовослужбовець.

Він розповів, що нині бригада займає підготовлені позиції, які є "найбільш зручними", щоб тримати оборону на цьому напрямку.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що ЗС РФ так і не вдалося оточити Вугледар. Однак, з його слів, місто перетворилось на суцільні руїни.

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов назвав населені пункти, які можуть стати "новою ціллю" ворога після Вугледару.