"Вугледар був приречений": боєць 72-ї ОМБр розкритикував командування

Військовослужбовець Микола Ворошнов наголосив, що людей можна було врятувати. Він прокоментував і зміну командира бригади в самий розпал битви за місто.

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2 жовтня з’явилась інформація про захоплення Вугледара на Донеччині. У ЗСУ підтвердили, що вище командування дозволило виведення військ з міста. Аеророзвідник 72-ї ОМБр Микола Ворошнов, однак, заявив у соцмережах, що наказу про відхід не було.

"Вугледар був приречений, врятувати його було неможливо. А от людей врятувати можна було. Але наказу про вихід так і не дали", — написав боєць.

З його слів, "всі у місті й довкола нього" розуміли, що відлік йшов спочатку на дні, а згодом і на години. Однак бійці не отримали наказу залишити позиції. Куди відходити, також було невідомо.

"Поки у ворога буде вистачати сил нас гнати — ми будемо сунутися назад", — додав Ворошнов.

Він зауважив, що не братиме участі в обговореннях у коментарях, щоб не "ляпнути чогось зайвого".

Публікація Миколи Ворошнова від 2 жовтня Фото: Скриншот

3 жовтня Ворошнов зізнався, що іноді дуже себе стримує, щоб не втручатись у "дилетантські дебати".

"Питання відходу з такого стратегічного рубежу як Вугледар — це не компетенція командира бригади, це набагато вище. Тому усі ці закиди про бардак із заміною комбрига в 72-й — це суцільне безглуздя. Так, щось десь є, але навряд це має стратегічний вплив", — пояснив він.

Військовий припустив, що звільнення полковника Івана Вінніка, який був командиром 72-ї ОМБр, могло відбутися "невчасно". Він нагадав, що попередника Вінника — Олександра "Славяна" Вдовиченка — теж змінили "у розпалі Бахмутської різні".

"Також багато "обурення" в соцмережах через те що колишній комбриг 72-ї ОМБр Віннік пішов на підвищення — це така в нас система, з таких військових посад не можна просто перемістити, комбриги йдуть або на підвищення, або розжалування", — додав Ворошнов.

Публікація Миколи Ворошнова від 3 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, про зміну командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стало відомо 29 вересня. Полковник Іван Вінник у соцмережах подякував підлеглим та закликав їх впевнено крокувати до перемоги.

2 жовтня пресофіцер 72-ї ОМБр Арсеній Приліпка запевнив, що у війську нічого не робиться без наказу. Також він відреагував на припущення, що рішення виводити війська було ухвалене запізно.