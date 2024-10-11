РФ захопила 3 населені пункти в Донецькій області: куди далі підуть окупанти, — DeepState

За словами аналітиків, ЗС РФ вперлися в позиції Сил оборони. Але частина з них підготовлена недостатньо якісно, частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить прямо на плечах українських бійців.

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Російські війська окупували 3 населені пункти в Донецькій області в районі Мирнограда. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

У звіті йдеться, що йдеться про Миколаївку, Червоний Яр і Крутий Яр.

Бої в Донецькій області Фото: DeepState

Аналітики зазначили, що останнім часом, можна було спостерігати певний спад активності в районі відрізка Гродівка-Новогродівка, але росіяни постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Зазначається, що у певних місцях ЗС РФ уперли і не мали успіхів, проте є ділянки, які вони змогли промацати на слабкість.

"Дуже часто успіх проявляється в застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає опір", — йдеться у звіті.

У DeepState заявили, що Миколаївка є останнім населеним пунктом перед Мирноградом.

"Тож незабаром велике місто відчує спроби тиску і спроб прориватися на південні околиці", — зазначили аналітики.

За словами експертів, можна простежити певну тенденцію, що ЗС РФ вперлися в позиції Сил оборони. Але частина з них підготовлена недостатньо якісно, частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить прямо на плечах українських бійців.

"Час покаже, які сили та ресурси буде задіювати ворог для подальшого просування, але окрім піхоти та техніки слід очікувати на велику активізацію артилерії, авіації, мінометів тощо. Не виняток, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку того, що вже процвітає", — сказано у звіті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ має незначні просування ціною шалених втрат в Україні. ЗС РФ продовжують активно намагатися продавити українську оборону, буквально обмінюючи території на своїх солдатів. За даними офіційних осіб США, загальні втрати особового складу окупаційних військ становлять понад 600 тисяч осіб.