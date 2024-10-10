"Конца этому не видно": РФ имеет незначительные продвижения ценой безумных потерь в Укране, — СМИ

ВС РФ продолжают активно пытаться продавить украинскую оборону, буквально обменивая территории на своих солдат. По данным официальных лиц США, общие потери личного состава оккупационных войск составляют более 600 тысяч человек.

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Оккупационные российские войска продолжают свое продвижение на востоке Украины, однако платят за это очень бешеную цену, буквально обменивая солдат на территории, и "этому не видно конца". Об этом пишет издание Politico.

Медиа ссылается на заявления официальных лиц в США, которые говорят, что за последние недели Россия достигла медленных, но стабильных успехов против Украины. В то же время сентябрь стал самым кровавым месяцем на третьей войне РФ против Украины, а общее количество потерь достигло ранеными и убитыми более 600 000 человек.

Журналисты пишут, что за несколько последних месяцев россияне захватили несколько ключевых городов на востоке Украины, которые Силы обороны упорно удерживали от "массированных российских наступлений". Один из чиновников в США отметил, что сейчас российские "неутомимые и кровавые победы" происходят вблизи Покровска, который является главным транспортным узлом для передовых украинских сил. Потеря города стала бы серьезным ударом для украинских сил, которые воюют на сотнях миль всей линии фронта.

В то же время российские наступательные действия с лета состояли из массированных артиллерийских атак, за которыми следовали большие перемещения войск, которые сломя голову мчались к хорошо закрепленным украинским позициям. Это привело к десяткам тысяч потерь, поскольку московское командование, похоже, решило применить стратегию обмена войск на землю.

Медиа подчеркивает, что в целом достижения России за это время были лучшими с начала вторжения в Украину. И похоже, что Москва, делает ставку на то, что ее потери являются приемлемыми, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Украина направила войска, чтобы заполнить пробелы на своих линиях фронта, но продолжает отступать в течение лета, потому что не в состоянии полностью противостоять постоянным российским нашествиям.

Вместе с тем, западные аналитики были обеспокоены тем, что, мол, именно Курская операция украинских сил стала причиной к недостатку определенного количества подразделений на Востоке. Однако американский военный чиновник заявил СМИ, что по расчетам аналитиков, Украина может продолжать боевые действия в Курской области РФ в течение "месяцев, прежде чем россияне смогут полностью организовать ответ".

Журналисты подчеркивают, что Украина смогла поддерживать оперативные силы в зоне боевых действий на Курщине. В то же время россияне имеют ряд проблем из-за плохой координации и характера планирования, что не позволяет им перейти в наступление, сказал чиновник.

"Пока ничего не указывает на то, что они [россияне] готовы предпринять серьезные шаги для возвращения Курска, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время", — констатировал неназванный чиновник.

Напомним, 9 октября ISW в своем отчете указал, что наступление РФ может завершить уже в ближайшие месяцы. По мнению специалистов, ВС РФ исчерпали многие из тех резервов, которые накопили для наступательной кампании в 2024 году.

Позже издание Foreign Policy отметило, что операция ВСУ в Курской области может стать ключом Украины к победе. Журналисты убеждены, что операция показала всю беззубость российских ядерных угроз Кремля, а Киев получил серьезный козырь в свою пользу в случае любых переговоров с РФ.