Враг активизировался возле нескольких поселков: как изменилась ситуация в Курской области, — Погорилый (карта)

На Курском направлении увеличилась серая зона. Российские военные давят на несколько населенных пунктов и заявляют о захвате Ольговки, рассказал соучредитель DeepState Роман Погорилый.

Related video

На Курском направлении наблюдается сложная ситуация. Российские военные проводят контрнаступление и давят на позиции Сил обороны, пытаются вернуть утраченную территорию. Об этом сообщил соучредитель DeepState Роман Погорилый в комментарии Фокусу.

"Давление продолжается на западный фланг территории Курской группировки Силы обороны. А также происходит активизация с восточной стороны, в частности, в районе населенного пункта Борки, где враг имел продвижение", — сказал Роман Погорилый.

По его словам, на Курском направлении увеличилась серая зона, речь идет о районе Новоивановки и Зеленого Пути, где противник давит, также продолжается работа ДРГ. Так же ВС РФ осуществляют давление на Ольговку. Аналитик отметил, что россияне уже начали вбрасывать определенные фейки в информационное пространство. В частности, о том, что враг якобы взял под контроль населенный пункт.

ВС РФ давят в районе Новоивановки, Зеленого Шляха и Ольговки

Расстрел украинских военных в Курской области

Роман Погорилый отметил, что 10 октября в районе Зеленого Пути россияне расстреляли украинских военнослужащих во время активного штурма. Он отметил, что речь идет о пилотах, которые должны были работать на своей зоне ответственности в этом районе, однако они наткнулись на наступающие силы противника.

По информации DeepState, украинцы сначала вступили в контакт с врагом, они отстреливались и делали это до последнего, однако количество БК и обстановка "была не в их пользу", в результате они были вынуждены сдаться в плен.

Напомним, 13 октября стало известно о том, что в Курской области российские военные расстреляли девять украинских дронщиков и смежников. В Офисе генпрокурора заявили о начале уголовного производства относительно происшествия на фронте.

12 октября боец Сил обороны сообщил, что в районе нескольких участков фронта в Курской области удалось стабилизировать ситуацию. По его словам, уходило и стиралось большое количество российских зеков.