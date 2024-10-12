"До самой ночи мы их убивали и брали в плен": ВСУ стабилизировали ситуацию на Курщине

Боец ВСУ сообщает, что им удалось восстановить несколько удобных позиций в Курской области. Между тем россияне атакуют собственный регион КАБами.

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Бойцы ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на нескольких участках фронта в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале "Бамутский Балу" сообщил боец Сил обороны.

"Ситуацию в проломе на Курщине, который появился на бывших местах, которые мы брали в августе, пока стабилизировали. Перло и стиралось просто невероятное количество п**орских зеков. Какие-то их группы мы срезали, и они остались в окружении, добиваем и берем в плен, многих убили когда ударили им в бочину", — рассказал военный.

Он отметил, что не может подтвердить информацию, которую распространили в сети, что ВСУ отбили ранее утраченные позиции.

"Браваду, которая распространялась интернетами об отражении всех позиций с наскока я подтвердить не могу, потому что до самой ночи мы их убивали и брали в плен. Может кто-то восстановил, какие-то позиции, которые им ставили в задачу, но я не знаю. Мы много удобных позиций восстановили конечно, но пока не все, бьем прорвавшихся, отрезаем им пополнение", — рассказал он со ссылкой на побратима, который воюет на Курщине.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 12 октября сообщалось, что операция в Курской области продолжается.

"Авиация врага продолжает бить по своим селам и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиударов 23-мя КАБами по собственной территории", — отметили в Генштабе.

Напомним, что 11 октября сообщалось, что ВС РФ активизировались в Курской области и перешли в контрнаступление по линии Снагость — Любимовка. Враг перебросил свои силы с других участков фронта, а ВСУ теряют территории.