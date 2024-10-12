"До самої ночі ми їх вбивали і брали в полон": ЗСУ стабілізували ситуацію на Курщині

Боєць ЗСУ повідомляє, що їм вдалося відновити кілька зручних позицій в Курській області. Між тим росіяни атакують власний регіон КАБами.

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Бійці ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію на кількох ділянках фронту в Курській області. Про це в своєму телеграм-каналі "Бамутський Балу" повідомив боєць Сил оборони.

"Ситуацію в проломі на Курщині, який зʼявився на колишніх місцинах які ми брали у серпні, наразі стабілізували. Перла та стиралась просто неймовірна кількість п**орських зеків. Якісь їхні групи ми зрізали, і вони залишились в оточенні, добиваємо та беремо в полон, багатьох вбили коли вдарили їм у бочину", — розповів військовий.

Він зауважив, що не може підтвердити інформацію, яку поширили в мережі, що ЗСУ відбили раніше втрачені позиції.

"Браваду, що ширилась інтернетами про відбиття всіх позицій з наскоку я підтвердити не можу, бо до самої ночі ми їх вбивали і брали в полон. Може хтось відновив, якісь позиції , які їм ставили в задачу але я не знаю. Ми багато зручних позицій відновили авжеж але поки не всі, бʼємо тих що прорвались , відрізаємо їм поповнення", — розповів він з посиланням на побратима, який воює на Курщині.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 12 жовтня повідомлялося, що операція в Курській області триває.

"Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23-ма КАБами по власній території", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 11 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ активізувалися в Курській області та перейшли в контрнаступ по лінії Снагость — Любимівка. Ворог перекинув свої сили з інших ділянок фронту, а ЗСУ втрачають території.