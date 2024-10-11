Контрнаступление РФ в Курской области: как будут действовать ВСУ, и как изменилась ситуация на фронте

ВС РФ активизировались в Курской области и перешли в контрнаступление по линии Снагость — Любимовка. Враг перебросил свои силы с других участков фронта, а ВСУ теряют территории. Фокус разобрался чем обернется битва за курские земли.

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Вечером 10 октября в DeepState заявили, что ВС РФ удалось продавать левый фланг Курской группировки украинских войск. Так оккупанты пытаются закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Шляха, в результате сформировалась ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

Аналитики отметили, что Курская группировка украинских войск — это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием.

"Мы на пороге очередной неприятности из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окружений удастся избежать. Курская операция — это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать, а не надеяться, что враг будет и в дальнейшем дебилом", — говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командование РФ перебросило около 50 тысяч бойцов в Курскую область, в частности, это произошло с других направлений, где происходили наступательные действия.

Он отметил, что противник ослабил свои группировки на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.

Сложная ситуация в Курской области: как враг развивает свое наступление

Сейчас в Курской области сложная ситуация. По словам соучредителя проекта DeepState Романа Погорилого, противник продолжает реализовывать свои силы, которые все время накапливал. В частности, россияне развивают свои успехи там, где и начинали — на западном фланге территории, которую контролирует Курская группировка украинских сил.

"Начиналось это еще с района Снагости, потом россияне добрались до Любимовки, и на сегодняшний день они уже были замечены в Новоивановке. Они продолжают движение в Зеленом Шляхе, это маленький населенный пункт, его не сразу увидишь, но в целом может говориться о том районе, он сейчас у нас обозначен серой зоной", — сказал Фокусу Погорилый.

По его словам, ВС РФ имеют успехи и продолжают давить еще больше, в результате все сыпется, и перспективы не очень утешительны для украинцев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что в Курской области происходит фаза маневренных мобильных боев между российскими оккупационными войсками. 10 сентября они перешли в так называемое контрнаступление по линии Снагость — Любимовка.

"Недавно они (оккупанты, — ред.) вышли примерно на административной границе окрестностей населенного пункта Любимовка. Имели продвижение, но оно как-то не повлияло критически на освобождение Курской области. Мы контролировали примерно 1250 квадратных километров, когда началось так называемое российское контрнаступление в Курской области, но по состоянию на сейчас мы контролируем более 1100 квадратных километров при условии того, что мы расширили зону по другим участкам, например в Глушковском районе, а также имели возможность взять под контроль часть населенного пункта Теткино", — пояснил Фокусу Коваленко.

По словам военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака враг выдавливает ВСУ с территории РФ, активно давит накатом за накатом на населенные пункты, чтобы заставить украинцев отступить в район Суджи Курской области.

"С севера и востока армия РФ нажимает на наши Вооруженные силы. К сожалению, у них есть постепенные успехи. Если на начало сентября господин Сырский отчитывался о 1300 квадратных километров, которые мы контролируем, то по состоянию на сейчас прямо мы контролируем только 750 квадратных километров, а опосредованно еще 200. На все про все до тысячи квадратных километров наш контроль в Курской области. И он постепенно уменьшается", — сказал Фокусу Ступак.

Эксперт убежден, что противнику удастся оттянуть украинские силы. По его словам, можно было бы показать, что украинцы будут держать оборону очень хорошо, если бы это было наше единственное направление. Однако еще есть Харьковская, Донецкая, Запорожская области.

"На каждое направление россияне давят. Где-то больше, где-то меньше, но у нас же просто ресурсов не хватает на все направления — людей, техники, амуниции, боеприпасов. В Курской области лучшие из лучших — десантники, специальные подразделения. Мы несем там потери", — говорит Ступак.

"Винегрет" в украинской группировке в Курской области

Роман Погорилый отметил, что Курская операция была феерической. Там Силы обороны имели существенные передвижения, взяли под контроль немаленькую часть территории, тогда как масштабы задумки целей должны были сыграть огромную роль сейчас и в будущем. Однако он рассказал, что новые силы в Курской области можно назвать "винегретом", речь идет о появлении ТрО, которые не готовы к выполнению тех задач, прикомандированных батальонов.

"Хотя начинали мы со сформированных бригад, с буквально единого управления, которое было подконтрольно немногим людям, и соответственно это все хорошо продумывалось. А сейчас начинается опять что-то непонятное, дискомуникация, дезориентация... но московиты, извините, тоже не дебилы, они будут продолжать, как и наращивать свои силы, так и реализовывать их, потому что они к этому готовились", — пояснил он.

Можно ли улучшить ситуацию для ВСУ в Курской области

Соучредитель проекта DeepState отметил, что для улучшения ситуации для Сил обороны в Курской области нужно в первую очередь обратить внимание на все проблемы, а они гораздо глубже. То есть речь идет не только о каких-то маневрах, задействовании подразделений, но и о проверке эффективности этих подразделений — обеспечение, готовность, личный состав.

"Сейчас примером даже является то, когда подается на бумагах один количественный состав личный, а на позиции приезжает совсем другой. Даже несмотря на максимальные попытки контроля самого главнокомандующего этой операции и придумывания, он не может ездить за всеми и проверять, считать людей, но это необходимо контролировать в отчетах. Если появляется какая-то проблема или ложь, за нее надо нести ответственность, потому что потом приезжают подразделения, которые не готовы к выполнению таких сложных задач. Происходят провалы, ставятся под угрозу и соседние подразделения, и у нас получается каша", — сказал Погорелый.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что на Курском направлении не получится улучшить ситуацию, ведь дополнительных резервов у Украины, по его мнению, недостаточно для того, чтобы вводить сейчас.

"Я думаю, что ситуация может быть улучшена или стабилизирована действиями командного состава, принятием соответствующих решений и действиями личного состава тех частей, которые участвуют в Курской операции. Там надо оценить обстановку и, возможно, с помощью перегруппировки войск, осуществить контрмеры по стабилизации фронта", — сказал Фокусу Жданов.

Он уточнил, что ни о каком окружении украинских сил речь не идет, в Курской области лишь ухудшилось положение на западном фланге. Тогда как этот фронт динамичный, линия боевого соприкосновения колеблется.

"Это маневренная война, и линия фронта может колебаться в любом направлении", — заявил эксперт.

Александр Коваленко считает, что Силы обороны могут улучшить ситуацию в Курской области, несмотря на количественное превосходство врага. В Глушковском районе вырисовываются достаточно благоприятные условия для того, чтобы продвинуться в направлении самого районного центра. Также недавно удалось уничтожить вражеский арсенал, который расположен в Брянской области, именно он обеспечивал большую часть боекомплекта для вражеской Курской группировки для ствольной и реактивной артиллерии.

"Это будет влиять на возможность применения артиллерийской компоненты в ближайшее время именно Курской группировкой. Безумно, это негативно будет влиять на их боеспособность. Следовательно, у нас будет возможность для того, чтобы использовать это для более интересных ситуаций", — считает эксперт.

Украине нужна Курская область при потерях на востоке?

Иван Ступак не уверен, нужна ли Украине Курская область.

"Первые две-три недели вопросов нет, это была колоссальная операция, эффективная, паника у россиян была безоговорочная", — сказал он.

Эксперт отметил, что дальше Силы обороны пройти не могут из-за ограничения ресурсов. В Курской области украинские военные контролируют до сотни населенных пунктов, тогда как на востоке теряют крупные города, в том числе и Угледар.

"Зачем нам нужен тот Курск? Как по мне, надо было завершить еще в начале сентября, с высоко поднятой головой выйти оттуда и сказать: "Мы все сделали, мы достигли целей, которые ставили перед собой", торжественно на камеру снимаем флаг в Судже и выходим, а россияне потом пусть уже выпрыгивают и говорят, что мы их выгнали. Никто нас не выгонял. Как боксер, который вовремя завершил боксерскую карьеру и вышел непобедимым", — заявил он.

Ступак уточнил, что сейчас вопрос только в стоимости жизни украинских военных и техники.

ВС РФ перебросили силы в Курскую область с других направлений: повлияло ли это на фронт

По словам Романа Погорилого, переброска российских сил с других участков на Курское направление, никак не повлияет на фронт. В частности, враг перетянул много сил из тыла — глубины РФ.

"С одной стороны, у них есть возможность использования "мяса", большого количества, как и личного состава, так и техники. И там, конечно, активно работает авиация, дроны, артиллерия, различные средства, как и огневого поражения, так и поддержки. Но туда приехало очень много спецназовцев — спецназ, морпехи, десантники, то есть там уже усиливаются качеством, активно очень по глубине территории окапывания Сил обороны работают диверсионно-разведывательные группы", — подчеркнул он.

Аналитик уточнил, что это повлияло на развитие событий на северных границах Харьковской области, ведь враг оттуда перетянул определенные силы, однако противник продолжает контролировать то, что ранее взял, украинские силы пытаются оттеснять и подчищать это.

"Напрасные надежды, что враг перестанет давить на Покровск или Мирноград. Вчера был потерян последний населенный пункт, который был перед Мирноградом. Поэтому ситуация будет только усложняться, к сожалению", — добавил Погорилый.

Олег Жданов отметил, что переброска сил РФ с других участков фронта на Курское направление не повлияла на поле боя. Единственное, что наблюдается, — снижение боевой активности россиян на некоторых оперативных направлениях. Речь идет о Северском, где враг осуществляет две-три атаки в сутки, Ореховском, где противник немного активизировался, но это низкая интенсивность, район Гуляйполя, где ДРГ отметилась с флагом РФ. Также довольно сильно снизилась боевая активность на Краматорском направлении.

Александр Коваленко отметил, что ВС РФ не перебрасывают силы с Донбасса, тогда как они это делают преимущественно с тех направлений, которые не являются приоритетными. Речь идет о группах войск "Днепр", "Восток", "Центр", с Лиманского направления, "Запад" с Купянского. Также это касается группы войск обороны Крыма. В результате противник с каждого плацдарма берет понемногу, чтобы одновременно не уменьшить их обороноспособность.

"А вот именно Донецкую область, Покровско-Кураховское направление они (россияне, — ред.) не трогают, чтобы вообще это никак не повлияло на их способности проводить наступательные действия", — добавил он.

Иван Ступак также отметил, что переброска вражеских сил не повлияла на другие фронты. Украина потеряла Угледар, враг активно поджимает Селидово. Если россиянам удастся туда зайти, то потом идет Покровск. Да, противник немного где-то затормозился, но сказать, что полностью, — нет.

Как остановить продвижение ВС РФ

Ступак считает, что Украина может остановить российское продвижение максимальным уничтожением вражеских складов. В частности, в европейской части РФ их семь, там хранятся КАБы, ракеты, артиллерия, патроны к автоматам и пулеметам. Силы обороны уже уничтожили четыре из них, осталось три. Тогда как по всей РФ расположено до 20 крупных складов. При уничтожении их можно повредить вражескую логистику, в результате ВС РФ затормозятся, а в лучшем случае полностью остановятся.

Напомним, 11 октября в DeepState сообщили, что ситуация в Курской области сложная, однако контролируемая. Украинские военные проводят стабилизационные действия, однако еще не удалось восстановить контроль над всеми утраченными участками.

10 октября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что ВС РФ пытались отбить Любимовку в Курской области. По его словам, враг наступал большими силами и с около 30 единиц военной техники.